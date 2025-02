HÉRAULT - André Deljarry réélu Président de MBS School of Business

André Deljarry réélu Président de MBS

À l’issue des réunions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration du 31 janvier 2025, MBS School of Business annonce le renouvellement de sa gouvernance pour un mandat de 6 ans. André Deljarry a été réélu Président de MBS, confirmant ainsi la confiance des membres du conseil d’administration en sa vision et son engagement pour le développement de l’école.

Le Bureau nouvellement élu se compose de :

• 1ère Vice-présidente : Stéphanie Andrieu, Fondatrice d’Urbasolar et Gérante IRIS Développement

• Trésorier : Stéphane Cerdan, Président Directeur Général Cap Horn (groupe Cerdan)

• Trésorier-adjoint : Emmanuel Houzé, Directeur IAE

• Secrétaire : Thibaut Rochette, Directeur des projets stratégique Lidl France et Président Alumni MBS

• Secrétaire-adjoint : Christian Assaf, Conseiller régional

• Secrétaire-adjoint : Jean-Pierre Leduc, Gérant JPL



L’Assemblée Générale a également été marquée par l’entrée de Karim Khenissi, Président de l'ESMA ainsi que l’intégration de Philippe Rivière, fondateur du groupe Septéo

Avec cette gouvernance renouvelée et engagée, MBS poursuit sa mission de « Making a Difference » en renforçant son impact académique, entrepreneurial et sociétal. Le président André Deljarry a clôturé le Conseil d’administration en déclarant « Être réélu à la présidence de cette grande école est une profonde fierté. MBS incarne des valeurs auxquelles je suis attaché et que je m’engage à faire rayonner, en veillant à poursuivre son développement dans l’innovation et le partage. Merci de votre confiance. »

A propos de MBS

Grande école de management engagée et inclusive, MBS forme les précurseurs de la transition économique responsable.

Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+8 : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive DDBA.

Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA.

Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 110 nationalités, et propose près de 190 destinations internationales à ses étudiants.

Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande école de management experte de la professionnalisation.

Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE (responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.

