Lavaur - Festival ROCK'&'CARS à Lavaur (81) du 13 au 15 juin 2025

Festival ROCK’&’CARS à Lavaur (81) du 13 au 15 juin 2025

- 20 ans du festival

- Ouvert à tout public

- Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos,

- Festival de Blues, Rockabilly et Rock n'Roll.

ENTREE GRATUITE

- Plus de 800 voitures sont attendues,

- Des centaines de bécanes Harley et autres marques,

- Pin'up, Stands divers, Buvettes,

- Plusieurs balades,

- Restauration sur place,

VENDREDI 13 juin:

19h00 Des groupes dans les bars de Lavaur

SAMEDI 14 juin:

14h00 Ouverture du site

15h00 Expo voitures et Motos

17h00 Stands / restauration sur place

18h00 LOUIE & The Hurricanes (Fr - Rockabilly)

20h00 THE RUBETTES (Uk - Feat Bill Hurd - Glam Rock)

22h00 JIM JONES ALL STARS (Uk Rock’n Roll)

24h00 VIKTOR HUGANET (Fr - Rock’n Roll)

DIMANCHE 15 juin:

09h00 Ouverture du site

10h00 Balade voitures et motos

11h00 Expo voitures / stands / restauration sur place

12h00 Défilé et concours de Pin-up

13h00 THE DIRTY BIRDS (Fr - Rhythm’n Blues)

15h00 NASHVILLE 1950 (Fr - Rockabilly)

17h00 Remise des prix aux voitures et motos

17h30 NASHVILLE 1950 (Fr - Rockabilly)