Haute-Garonne - Rencontre territoriale du SDEHG à Boussan : le programme LED++ à l'honneur

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales durant le dernier trimestre 2024 pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

C’est ainsi que Patrick Boube, Maire de Boussan et Vice-Président du SDEHG, a accueilli chaleureusement la rencontre territoriale du SDEHG le 22 novembre dernier à la Salle polyvalente.

Cette réunion a permis notamment de présenter un bilan du programme LED++ qui a pour ambition de rénover l’intégralité du parc d’éclairage public des communes du SDEHG avec des LED à l’horizon 2027.

Les maires et les délégués présents ont salué les vertus de ce programme en faveur de la sobriété énergétique et du respect de la biodiversité.

Les communes du territoire haut-garonnais se sont inscrites massivement au programme LED++ : 138 d’entre elles sont déjà entièrement équipées d’éclairage public LED. Ce succès permet d’accélérer considérablement le rythme des rénovations d’éclairage public : 50% du parc d’éclairage public des communes du SDEHG est désormais équipé de lampes LED.

C’est un programme innovant car, et c’est unique en France, la contribution communale n’est pas basée sur un taux de participation aux travaux mais sur un gain financier minimal de la commune de 10% de ses factures annuelles d’éclairage public y compris l’amortissement des travaux de rénovation.

Le coût de rénovation a été optimisé en limitant cette dernière au seul changement des appareils d’éclairage public, démarche elle aussi respectueuse de l’environnement puisque les mâts et les réseaux existants sont conservés. L’optimisation du coût des appareils d’éclairage public a également été favorisée par la standardisation des modèles utilisés tout en conservant une exigence de qualité indispensable au niveau d’économie recherché et à la continuité de l’éclairage public.

Pour en savoir plus sur ce programme et prendre connaissance des nombreux témoignages des maires : www.sdehg.fr/programme-led-haute-garonne-2026