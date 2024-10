Tarn - Patrimoine inaugure la résidence clos du lac à l'Isle-sur-tarn

PATRIMOINE SA Languedocienne, en partenariat avec la mairie de Lisle-sur-Tarn, a inauguré ce mardi 8 octobre 2024 la résidence Clos du Lac située au 53 avenue Charles de Gaulle à Lisle-sur-Tarn. Une opération en maîtrise d’ouvrage comprenant 41 logements.

Une inauguration en présence de, de gauche à droite sur la photo :

Mme Stéphanie ERALES, DGA Clients et Cadre de vie de PATRIMOINE

Mme Pascale PUIBASSET, Adjointe à la Mairie de Lisle-sur-Tarn et Conseillère Déléguée à l'Habitat de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet

Mme Annabelle RAVNI, sous-préfète, secrétaire générale adjointe

Mme Maryline LHERM, Maire de Lisle-sur-Tarn, Vice-Présidente en charge de l’Agriculture au Conseil Départemental du Tarn, et Vice-présidente Chargée de l’action économique de la Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet

Située au nord de Lisle-sur-Tarn à proximité du centre-ville, de la gare, du Lac Bellevue et de toutes commodités (supermarché, écoles, piscine, mairie…), la résidence Clos du Lac, pensée par le cabinet MR3A Architecture, se compose de 41 logements locatifs au total dont 12 logements collectifs et 29 logements individuels, répartis-en du T2 au T5. Ces logements sont financés en PLAI/PLUS.

Tous les logements bénéficient d’espaces extérieurs, jardin privatif pour les logements individuels et des terrasses ou balcons pour les logements collectifs. Un espace vert commun est également à disposition des habitants afin de favoriser la convivialité entre voisins.

La résidence comprend également 26 garages et 52 places de parking dont 30 adaptées aux personnes à mobilité réduite.

La commune de Lisle-sur-Tarn a immédiatement été séduite par le projet présenté par PATRIMOINE. Une réelle mixité dans un espace privatif convivial, une offre de logements correspondant aux attentes de la population, autant d’atouts qui ont amené la ville a un réel partenariat avec PATRIMOINE. L’écoute et le dialogue instaurés par le bailleur ont permis au CCAS d’être un partenaire actif tant pour la réalisation que pour les attributions des logements, bien entendu dans un cadre règlementaire posé. Ce projet s’inscrit dans une véritable dynamique communale visant à proposer à toutes les générations de s’installer à Lisle-sur-Tarn dans un cadre accueillant. Clos du Lac est la première pierre d’une série de réalisations avec comme seule volonté de bien vivre à Lisle-sur-Tarn.

« Le partenariat avec PATRIMOINE est exemplaire, tant dans le projet que dans la démarche de construction et de fonctionnement de la résidence. Avant même sa livraison, le projet était déjà intégré dans la vie communale, c’est une force pour notre commune et un bel exemple de co-construction » se félicitent Maryline Lherm, maire de Lisle-sur-Tarn, et Annie Lambert, adjointe en charge des affaires sociales.

« La résidence encourage la mixité sociale entre génération, elle est également conçue pour faciliter le maintien à domicile et le bien vieillir. En effet, sur cette opération PATRIMOINE a fléché des logements pour les « foyers monoparentaux », ainsi que des logements conçus pour les seniors, qui viennent compléter les logements à destination des familles, jeunes couples ou jeunes actifs.» précise Fella Allal, Directrice Générale de PATRIMOINE.

Le projet est traité en alternance d’enduit clair (beige ocre, beige clair et grège soutenu) et de parement de terre cuite de façon à mettre en évidence certains volumes. Les éléments sont peints dans un ton « gris foncé » en harmonie avec l’ensemble de la résidence. Chaque entrée de maison est identifiable par la mise en place d’un ensemble d’éléments architecturaux (murets, poteaux, auvents).

Le projet propose un bâtiment durable et économe en énergie, « Nous avons recherché une qualité architecturale privilégiant l’exposition optimale des logements où la lumière naturelle est privilégiée grâce à de larges ouvertures, sans omettre le confort thermique, visuel et acoustique » explique le cabinet MR3A Architecture.

Un projet qui représente un investissement total de 5.7 M€ financé par PATRIMOINE avec le concours de : La Caisse des Dépôts (prêt de 3 910 k€), Action Logement (prêt de 60 k€), Le Crédit d’État (subv. 74 k€), le Conseil Régional (subv. 85 k€), le Conseil Départemental 81 (subv. 135 k€), la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet (subv. 151k€).