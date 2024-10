Tarbes - 2e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de TARBES (Hautes-Ptyrénées)

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 23 et 24 novembre 2024 à TARBES (Hautes-Pyrénées) pour le 2e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX. Cet événement se déroulera dans le HALL MARBORE du PARC DES EXPOSITIONS situé sur le Boulevard du Président Kennedy. Pour animer cet événement, nous nous associerons à 25 exposants professionnels et amateurs, connus pour la qualité de leur stand. Ces spécialistes montreront aux visiteurs leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, des quatre coins de France et bien sûr des Pyrénées. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d'expertise gratuite sera aussi proposée par les organisateurs à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Les collectionneurs comme les curieux pourront découvrir à cette occasion de nombreux minéraux et fossiles provenant de la chaîne des Pyrénées avec de belles surprises sorties des collections pour l'occasion. Ce salon ravira les collectionneurs toujours à la recherche de spécimens esthétiques et rares et émerveillera à coup sûr les néophytes et les plus jeunes en les sensibilisant au patrimoine minéralogique de la région.

OUVERTURE AU PUBLIC : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 19h le dimanche.

ENTREE : 4 euros à partir de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

ESPACE DETENTE : service buvette.

PARKING GRATUIT !