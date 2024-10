Baillargues - Le Domaine de Massane se réinvente et devient Horizon Resort Massane

Véritable lieu de vie, Horizon Resort Massane se renouvelle et se distingue par son cadre et sa nouvelle offre de services. Le resort abrite désormais un hôtel, des appartements, une villa, deux restaurants, un bar, un spa, un centre de séminaire, une salle de fitness et de yoga, un practice couvert, un golf rénové et un club house. Un lieu privilégié, idéalement situé à 20 min du centre ville de Montpellier. En tant que lieu de célébration et d’effervescence, l’établissement entend accueillir aussi bien des professionnels que des particuliers, des voyageurs d’ici ou d’ailleurs, des sportifs amateurs et de haut niveau, mais aussi des acteurs de l’art et de la culture.

Horizon Resort Massane prône une nouvelle forme d’hospitalité, où l’humain et la nature sont placés au cœur des préoccupations.

La performance énergétique comme valeur centrale

En 2020, le groupe EODEN investit 33 millions d’euros dans un nouveau projet avec un objectif : créer le premier grand projet hôtelier éco-responsable du sud de la France. 2 ans d’études, puis 2 ans de véritables travaux ont été nécessaires à l’ouverture de cet établissement, cochant toutes les cases de l’éco-tourisme.

Dans sa dynamique de développement d’infrastructures à faible impact environnemental, Horizon Resort Massane a investi pour rendre ses espaces aussi naturels et respectueux de la planète que possible. Un travail de sensibilisation à destination des équipes a été réalisé, à travers une animation de découverte de la faune et de la flore sur site.

En tant que complexe labéllisé Attitude Environnementale, Horizon Resort Massane développe des solutions afin d'utiliser des ressources existantes et de proximité. Les restaurants et le bar utilisent des produits locaux, notamment grâce à la culture d’un potager sur place, le spa privilégie des produits naturels issue de la gamme Thalgo, ainsi qu’une gamme de cosmétiques bio pour enfants. La totalité des matériaux présents dans l’ancienne structure ont été concassés et réutilisés pour la construction du nouveau Horizon resort Massane. L’établissement mise également sur des solutions énergétiques durables, telles que la géothermie et l’énergie solaire, pour minimiser son empreinte écologique.

Les espaces extérieurs, imaginés par Bruno et Anne-Leur Ricci, architectes paysagistes, ainsi que le parcours de golf et les terrasses, rendent hommage à la biodiversité locale. En utilisant des plantes adaptées au climat, ces aménagements encouragent la biodiversité et la cohabitation avec la faune locale, sensibilisant ainsi les visiteurs à l’importance de l’écosystème environnant. Sur le long terme, le complexe tend vers une consommation à 80% d’énergie verte.

Une Montée en gamme déjà amorcée

Horizon Resort Massane se distingue par son environnement et son offre de services innovante, qui fait écho au tourisme de demain.

Un 4 étoiles en pleine nature : découvrir le séjour clé en main

Le cœur battant du complexe hôtelier est composé de 84 chambres, 39 appartements et une villa, accueillant chaque visiteur pour un séjour d’exception.

Récemment nommée 4 étoiles la Résidence Touristique offre une gamme de services complète, familiale et conviviale. Située entre terre et mer, son architecture se courbe suivant le vallonnement du terrain de golf qu’elle surplombe. Elle est parsemée de vitres et de fenêtres, garantissant la continuité du paysage.

Suivant un design intérieur volontairement sobre et élégant, on y retrouve des détails chaleureux, comme l’exposition artistique qui retrace les travaux et l’histoire du Domaine de Massane.

“Marquer le souvenir de chaque visiteur, tout en lui faisant ressentir les valeurs éco-responsables du lieu” c’est la mission que se sont fixés Alexandre Boulin et Damien Carreres, Architectes d’intérieur

Le Birdie : de la terre à l’assiette

Endroit préféré des golfeurs du Domaine, le Birdie est le lieu parfait pour une pause gourmande et rapide. Il est probablement destiné à devenir le Club House officiel du club de Golf, grâce à sa proximité directe avec le practice.

Le Birdie prône une cuisine locavore et variée. Les fruits et légumes sont directement récoltés dans le Jardin d’Eoden, potager privé du complexe, situé aux abords du Golf. Grâce à cela, Horizon Resort Massane tient ses engagements de circuits courts, puisque tous les plats sont élaborés à partir des fruits et légumes du Jardin et de produits locaux, comme les poissons de la Criée du Grau du Roi et la Viande d’Aubrac.

Le Golf : écrin de verdure à vingts minutes du centre ville de Montpellier

Le Golf de Massane représente la valeur ajoutée du Domaine. Reconnu à l’international pour son parcours de 18 trous, et son 9 trous compact, il s’étend sur 70 hectares, offrant aux amateurs de golf un terrain de jeu unique.

Le Golf de Massane est un véritable modèle du genre, et pourtant, décide de tenir ses engagements environnementaux, en acceptant de devenir un Golf Jaune.

Suite à la rénovation des lieux, le Golf dispose désormais d’un nouveau système d’arrosage nettement moins énergivore, et permettant de n’arroser que les zones de jeu. De ce fait, certaines parties de pelouse resteront jaunes. Un parti-pris audacieux mais consciencieux.

Après la réalisation d’un diagnostic de biodiversité sur le Golf, ainsi que la mise en place de partenariats avec des entreprises françaises engagées, le complexe a mis en place des solutions concrètes. Pelouses nécessitant moins d’arrosage, ou encore mise en place de sondes hydrométriques sur le green, l’ensemble des installations ont été pensées et conçues pour faire du Golf d’Horizon Resort Massane, le Golf de demain.

HORIZON RESORT MASSANE EN QUELQUES CHIFFRES

Une surface de 9000m2

200 emplois créés

33 entreprises locales

1000m2 d’espace séminaires

“Le Domaine de Massane est né d’un projet de territoire, d’une envie familiale et d’une passion : le golf. Nous souhaitons faire honneur à ce passé en célébrant notre ancrage territorial et nos valeurs humaines historiques.”

-Laurette Lapeine, Directrice Générale-