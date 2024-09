France - 14e édition des "Vergers Ouverts"

A la rentrée, les vergers écoresponsables ouvrent leurs portes pour tout savoir sur la pomme, le fruit préféré des Français ! Profitant de la nouvelle récolte, 36 vergers écoresponsables ouvrent leurs portes jusqu'au 4 octobre dans toute la France. L’occasion pour tous, en famille et entre amis, de profiter de visites pédagogiques et d’activités pour tout savoir sur la pomme et sur les bonnes pratiques des vergers écoresponsables.

En Occitanie, les vergers écoresponsables sont ouverts le week-end du 28-29 septembre 2024 :

- Domaine de Fontorbe (Lavaur - 81)

- Les Vergers de Pardiac (Troncens - 32)

et le vendredi 4 octobre 2024 : SCA Mas de Mourgues (Marsillargues - 34)

Au programme, une découverte ludique des vergers pour petits et grands et des rencontres avec les pomiculteurs de nos territoires :

• Visites pédagogiques des vergers avec les pomiculteurs ;

• Dégustations ;

• Cueillette libre ou achats de pommes directement au producteur ;

• Jeux et activités pour les enfants ;

• etc.

Horaires & programmes détaillés des vergers ouverts en Occitanie disponibles sur lapomme.org