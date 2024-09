Hérault - Embargo - 14/09, Mauguio| Enquête L214 : action devant le magasin E.Leclerc

Ce samedi 14 septembre, à Mauguio, les bénévoles de notre groupe local de L214 se sont mobiliser devant le supermarché E.Leclerc pour porter à la connaissance de la clientèle les conditions d’élevage terribles des cochons pratiquées dans les élevages fournissant cette enseigne.

En mars dernier, L214 avait révélé une première enquête, dévoilant l’horreur vécue par les cochons élevés pour E.Leclerc. Michel-Edouard Leclerc avait alors réagi à l’émoi suscité par la publication de ces images, en déclarant “condamn(er) sans détour ces pratiques odieuses”. Pourtant, de nouvelles images sont dévoilées ce jeudi 12 septembre par L214 : elles révèlent les irrégularités dans un élevage de cochons des Côtes-d’Armor (informations confidentielles jusqu'au 12/09), et la souffrance des animaux qui découle de ces conditions d’élevage intensives. Rien n’a donc changé dans les élevages de cochons fournissant E.Leclerc.

Munis d’une banderole : « Combien d’élevages comme celui-ci ? » ainsi que de tracts, nous avons rappelé qu’à ce jour E.Leclerc ne s’est pas engagé contre les pires pratiques d’élevage et d’abattage des cochons, et que l’enseigne continue de cautionner des méthodes causant des souffrances aiguës aux animaux : mutilations des porcelets, enfermement des truies en cage, densités d’élevage particulièrement hautes pour les cochons placés à l’engraissement, etc.

Nous avons inviter les clients et clientes à agir à nos côtés : ils ont pu signer et déposer une lettre à l’accueil du magasin, pour demander à l’enseigne de s’engager à tourner le dos à ces pratiques terribles, et à respecter les critères du Pig Minimum Standards (PMS).

Vanderhofstadt Nicolas

Référent L214 de Montpellier