Passage en « alerte renforcée » du canal du Midi et en « crise » du bassin versant du Jaur.

Maintien des niveaux de restriction sur le reste du département.

Le comité de suivi de la ressource en eau de l’Hérault s’est réuni en ce début septembre.

Les récents épisodes pluvieux ont permis de maintenir de manière hétérogène le niveau des cours d’eau, en particulier à l’Est du département ; le niveau de certaines nappes souterraines continue également à se stabiliser (nappe astienne et nappes de Castries). En revanche, la situation des cours d’eau et des nappes alluviales se tend de plus en plus sur certains secteurs, notamment sur le bassin versant du Jaur.

Au regard de ces éléments, des prévisions météorologiques à court terme et en cohérence avec les décisions des départements voisins, le préfet de l’Hérault a décidé :

• le passage en crise du bassin versant du Jaur,

• le maintien en crise des bassins versants de l’Orb aval, de l’Aude aval Berre-Rieu, de l’Argent double Ognon et de la Cesse,

• le passage en alerte renforcée du canal du Midi,

• le maintien en alerte renforcée des bassins versants de l’Orb amont,

• le maintien en alerte du bassin versant de l’Hérault aval et de l’axe Orb aval Réals,

• le maintien en vigilance des bassins versants du Vidourle, de l'Or, du Lez-Mosson, de l'Hérault amont, de la Lergue, de l’axe Lez soutenu, de la nappe des molasses de Castries et de la nappe astienne,

• le maintien d’absence de restriction sur les bassins versants de l’Agout, du Thoré amont et de l'axe Orb soutenu.

Les particuliers, professionnels (entreprises, exploitations agricoles) et collectivités peuvent connaître, en temps réel, le niveau d’alerte relatif à la ressource en eau et les restrictions d’usage qui s’appliquent à l’échelle d’une commune en utilisant l’outil numérique et cartographique RestrEau 34, mis au point par la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34). Cette carte interactive permet, pour le grand public, de savoir ce qu’il est permis ou non de faire, selon le seuil de restriction en présence (vigilance, alerte, alerte renforcée crise).

Des infographies, une carte sur l’état des ressources en eau dans l’Hérault et toutes les informations utiles sont à retrouver sur : https://www.herault.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-chasse-risques-naturels-et technologiques/Eau/Secheresse

Le préfet de l’Hérault invite chacun à éviter tout gaspillage et à maîtriser sa consommation d’eau. Il est rappelé que des arrêtés de restriction d’usage de l’eau complémentaires peuvent être pris par les maires concernés s’ils estiment que la situation sur leur territoire le nécessite. Les mesures de restrictions concernent l’ensemble des usages, qu’ils soient professionnels ou privés, y compris lorsque ceux-ci sont faits à partir de forages ou de pompages domestiques.