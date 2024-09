Gers - Rénovation programmée / Gers - Enedis adapte le réseau électrique aux mutations climatiques

Les 9 et 10 septembre 2024, Enedis rénove plusieurs kilomètres de lignes électriques à Tournecoupe (Gers). Cette opération de rénovation programmée, également objet d’un chantier école, vise à rendre le réseau électrique plus résilient face aux aléas climatiques.

Un réseau remis à neuf respectueux de l’environnement



Enedis investit pour prolonger la durée de vie du réseau électrique face au changement climatique. En Occitanie, près de 20 millions d’euros d’investissement sont prévus en 2024 pour assurer la rénovation programmée de 750 km de lignes aériennes HTA (moyenne tension). Dans le Gers, 120 km de lignes électriques seront ainsi rénovés cette année.

Le remplacement ciblé des composants contribue à la réduction des émissions carbone en évitant le renouvellement complet de ces lignes (avec un gain approximatif de 17 tonnes équivalent CO2 par km de ligne rénovée). Une stratégie qui permet d’optimiser les investissements tout en maîtrisant l’impact écologique et en assurant la continuité de service.

Par ailleurs, afin d’assurer la continuité de l’alimentation électrique durant les travaux tout en contrôlant l’empreinte carbone du chantier et en réduisant les nuisances pour les clients, un des groupes électrogènes utilisés sera « zéro émission ». Ce groupe électrogène, également utilisé lors des épreuves d’équitation lors des Jeux Olympiques, apporte des bénéfices environnementaux indéniables : 0 bruit, 0 nuisance olfactive, 0 émission de CO2 en utilisation. 12 groupes zéro émissions sont actuellement déployés en France et participent à l’objectif d’Enedis de réduire son empreinte carbone de 20% d’ici 2025.

Quand les chantiers deviennent des écoles



Le chantier de Tournecoupe est une belle occasion de former nos nouveaux techniciens.Une dizaine d’entre eux seront à la manœuvre, accompagnés de salariés expérimentés, pour intervenir sur une trentaine de supports à renouveler. Les chantiers école permettent d’assurer la transmission des compétences en situation réelle dans un contexte où l’entreprise accroit ses recrutements pour répondre aux nouveaux usages de l’électricité. En Occitanie, 1000 recrutements sont prévus jusqu’en 2027 dont 300 en 2024.

Ainsi, pour préparer les jeunes aux métiers du réseau électrique, Enedis et ses partenaires de la filière, avec le soutien de l’Education Nationale, ont lancé en 2023 les Ecoles des réseaux de la transition énergétique. A la rentrée 2024/2025, 11 établissements bénéficient de ce dispositif en Occitanie.

Un réseau plus résilient face aux aléas climatiques

L’objectif de la rénovation programmée ? Maintenir la fiabilité du réseau aérien HTA (moyenne tension) à un niveau proche de celui d’un réseau aérien neuf. Ses programmes permettent de prolonger la durée de vie des ouvrages de 25 ans. Ils consistent à remplacer des composants de manière ciblée plutôt que de reconstruire l’intégralité du réseau. Une stratégie qui cumule les bons points : elle permet d’optimiser les investissements tout en maîtrisant l’impact écologique et en réduisant l’empreinte carbone.

D’ici 2028, 7 500 km de lignes seront ainsi rénovés chaque année. Une montée en puissance déjà bien enclenchée dans de nombreuses régions de France !

À propos :

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 40 000 personnes. Au service de 37,5 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 et 20 000 volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

