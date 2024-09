Aude - Arzens et GRDF : ensemble pour un avenir énergétique durable

Le 2 septembre, Jean-Claude Pistre, Maire d’Arzens, et Claude Bompard, Directeur territorial GRDF dans l’Aude et les Pyrénées Orientales, ont renouvelé le contrat de concession qui lie le distributeur de gaz et la commune pour une durée de 30 ans.

Une relation de confiance et de collaboration durable

Ce partenariat renforce la relation durable entre la commune et GRDF, son concessionnaire, et souligne l'importance du gaz dans le mix énergétique à long terme.

En effet, depuis de nombreuses années, GRDF assure la distribution de gaz sur le territoire d’Arzens, contribuant ainsi au confort et au bien-être de ses habitants. Le réseau de distribution de la commune, long de 9127 mètres, dessert 188 clients qui bénéficient des nombreux avantages du gaz. En tant que distributeur, GRDF joue un rôle clé dans le mix énergétique de la commune, en offrant une énergie fiable, performante et de plus en plus respectueuse de l’environnement, tout en assurant une sécurité maximale des biens et des personnes.

Claude Bompard, Directeur territorial GRDF dans l’Aude et les Pyrénées Orientales, souligne « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec la ville d’Arzens. Ce contrat de concession nous permet de continuer à développer un réseau de distribution de gaz performant et de promouvoir l’utilisation du gaz vert, une énergie locale, renouvelable et respectueuse de l’environnement. »

Le gaz, une énergie qui se verdit

Le gaz, en constante évolution vers une énergie plus verte grâce au développement du gaz vert, représente un atout majeur pour l’indépendance énergétique du pays et la transition écologique. Ce gaz vert, produit localement à partir de déchets organiques, réduit les émissions de gaz à effet de serre et contribue à une économie circulaire.

Aujourd’hui, 694 sites de méthanisation injectent du biométhane dans les réseaux gaziers dont 579 sites raccordés au réseau de distribution exploité par GRDF. Dès 2030, 20 % du gaz consommé en France pourrait être renouvelable ; en 2050, la France a le potentiel de couvrir 100 % de sa demande de gaz grâce aux gaz verts.