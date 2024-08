Hérault - L'Hérault placé en vigilance orange canicule ce vendredi 9 août 2024

L’Hérault sera placé par Météo France en vigilance orange canicule à compter de ce vendredi 9 août 2024 à midi.

L’Hérault sera placé par Météo France en vigilance orange canicule à compter de ce vendredi 9 août 2024 à midi. De fortes températures sont annoncées dans l’ensemble du département, avec des maximales comprises entre 35 et 38°C. La nuit prochaine les températures attendues évolueront entre 22 et 25°C.

En conséquence, le préfet de l’Hérault François-Xavier Lauch a demandé à ses services le déclenchement du plan 0 vague de chaleur 1, lequel implique la mise en œuvre de mesures spécifiques de prévention à l’égard notamment des publics vulnérables(personnes âgées et enfants).

Le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, et le directeur départemental de l’ARS, Mathieu Pardell, se rendront cet après-midi dans un établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour échanger avec le personnel quant aux mesures prises par la structure pour protéger les résidents des fortes températures. A cette occasion le préfet évoquera l’ensemble du dispositif mis en place au niveau départemental.

Situation actuelle

Faits nouveaux : Passage en vigilance orange canicule sur la carte de vendredi (début d'évènement 12h) sur les départements de l'Aude, l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse

Situation générale : Temps chaud et ensoleillé. Fortes chaleurs en cours sur la moitié sud

Observations notables :

A 5h00 il faisait 25,6°C à Perpignan

Qualification

Épisode caniculaire non exceptionnel mais assez durable, nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées.

Évolution prévue

Sur le pourtour méditerranéen, de fortes chaleurs se sont installées et vont se maintenir encore plusieurs jours. Les nuits vont rester particulièrement chaudes. Les températures maximales vont être encore en légère hausse vendredi.

En plaine, vendredi, les températures minimales seront souvent comprises entre 22 et 25°C; les températures maximales entre 33 et 38°C

La Vigilance de Météo-France intègre les canicules depuis 2004. La chaleur, y compris un pic de chaleur, a en effet un impact immédiat sur l'état de santé des populations exposées.

Prévenir et anticiper les effets des canicules

La santé des populations vulnérables peut être affectée dès les premiers pics de chaleur et la santé de la population dans son ensemble peut être touchée lors d’une canicule sévère. Plus la vague de chaleur est intense, plus la part de population éprouvant des difficultés à maintenir une thermorégulation efficace augmente. Les principales pathologies liées à la chaleur sont les maux de tête, les nausées, les crampes musculaires, la déshydratation. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, qui peut entraîner le décès.

La Vigilance météorologique de Météo-France informe sur les "vagues de chaleur" ayant un impact sanitaire sur la population du 1er juin au 15 septembre (cette période peut être avancée ou prolongée de quelques jours si la situation l'exige). La Vigilance intègre ce phénomène sous le terme de canicule depuis 2004 sur la France métropolitaine et utilise le terme générique de "vague de chaleur" dans les bulletins de suivi. La Vigilance météorologique permet d’identifier la survenue d’une vague de chaleur en métropole et d’avertir les autorités et la population. Elle rappelle également les conseils pour se protéger.

Depuis 2022, le dispositif est étendu à toute la journée du lendemain, sous la forme d’une double carte, l’une pour la journée en cours, l’autre pour le lendemain. Cette information plus précoce sur les dangers potentiels liés à une situation météorologique permet une meilleure anticipation des actions à conduire.

A quoi correspondent les niveaux de Vigilance pour canicule ?

La Vigilance de Météo-France signale le niveau de danger de chaque vague de chaleur à l’aide de 4 couleurs (vert, jaune, orange, rouge) :

le niveau de Vigilance verte : pas de vigilance particulière

le niveau de Vigilance jaune correspond à un pic de chaleur, soit une exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour les populations fragiles ou surexposées (conditions de travail ou activité physique). Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur (supérieur à 3 jours) ;

le niveau de Vigilance orange correspond à une canicule, soit une période de chaleur intense pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée ;

le niveau de Vigilance rouge correspond à une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique, et présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population et des impacts sociétaux (sécheresse, approvisionnement en eau potable, aménagement ou arrêt de certaines activités, etc.).

Comment est déterminé le niveau de Vigilance canicule ?

Un système de critères a été défini pour chaque département avec les acteurs de la santé (Santé publique France notamment) en s’appuyant sur les impacts sanitaires constatés des fortes températures (maximales et minimales). Ces critères sont destinés à guider les prévisionnistes de Météo-France dans l’évaluation opérationnelle du niveau de Vigilance. Ils peuvent être modulés avec certains facteurs aggravants (durée, précocité de la vague de chaleur, pollution, humidité) ou atténuants (brièveté de l’épisode, etc.).

Les prévisionnistes de Météo-France confrontent ainsi les prévisions météorologiques avec les référentiels établis par Santé publique France, fondés sur des études épidémiologiques des évènements passés, pour estimer le niveau de Vigilance canicule.