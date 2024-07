France - Ensemble Nous Poumons se réjouit de l'Appel à candidatures Dépistage des cancers du poumon de l'INCa

À quelques jours de la Journée mondiale contre le cancer du poumon qui aura lieu le 1er août prochain, le Collectif « Ensemble Nous Poumons » créé et soutenu par AstraZeneca, se réjouit de la publication ce 11 juillet 2024 de « l'Appel à candidatures 2024 Dépistage des cancers du poumon - Programme pilote » émis par l’INCa(1). C’est un des axes de la stratégie décennale de lutte contre le cancer(2) présentée en 2021. Préconisé par la Haute Autorité de Santé en 2022, ce programme pilote et la mise en place d’études complémentaires sont des prérequis nécessaires au déploiement d’un programme national de dépistage organisé du cancer du poumon en France(3).

Il permettra en particulier d’évaluer le taux de détection de ces cancers dans la population dépistée et de déterminer les conditions et modalités de mise en oeuvre les plus sûres et efficaces pour la population cible(1).



Une excellente nouvelle pour sensibiliser l’opinion publique et accélérer la mise en place d’un dépistage organisé du cancer du poumon par scanner faible dose en France. Car contrairement aux cancers colorectaux, du sein et du col de l’utérus, il ne fait, jusqu’à présent, pas l’objet d’un programme de dépistage organisé en France. C’est en en revanche déjà le cas chez certains de nos voisins européens(4).

L'arsenal thérapeutique dans le cancer du poumon se développe et, notamment lors du congrès de l'ASCO 2024, de nouvelles pistes thérapeutiques ont été mises en avant/présentées.



Malgré ces avancées, le cancer du poumon est souvent diagnostiqué à un stade tardif. Il demeure la tumeur maligne la plus meurtrière en France(6) : 52 777 nouveaux cas estimés en 2023, causant chaque année près de 31 000 décès. L’enjeu est donc d’augmenter les chances de survie et de guérison des patients en diagnostiquant la maladie à un stade précoce, lorsque des traitements à visée curative(7) sont envisageables. Pour rappel, aujourd’hui, pris dans leur ensemble, la survie à 5 ans n’est que de 20 %(1).



Dépistage du cancer du poumon en France : où en est-on ?

15 programmes pilotes sont déjà en cours en France. Ils permettront d’apporter des preuves complémentaires au pilote de l’INCa sur la faisabilité d’un dépistage organisé(8). Lancée en 2016 par le Dr Olivier Leleu membre du Collectif « Ensemble Nous Poumons », l’étude DEP KP80 menée dans le département la Somme est la première étude pilote française en vie réelle à l’échelle départementale à avoir confirmé la faisabilité et l’efficacité d’un dépistage du cancer du poumon par scanner faible dose. Cette étude a inclus plus de 1300 participants fumeurs ou anciens fumeurs âgés de 55 à 74 ans(9).

Aujourd’hui, les stratégies thérapeutiques pour les patients atteints de cancer du poumon sont toujours plus personnalisées et les travaux de recherche développent sans cesse de nouvelles avancées. Si ces travaux prometteurs sont combinés à un dépistage organisé et précoce à une large échelle, la perspective en matière de pronostic et de survie des patients sera décuplée.



Le dépistage en Europe

En décembre 2023, le conseil de l’Union Européenne a adopté de nouvelles recommandations et a encouragé la mise en place de stratégies de dépistage après avoir évalué l’efficacité réelle, le rapport coût-efficacité et la faisabilité de l’élargissement des programmes de dépistage organisé au cancer du poumon(10). Des programmes pilotes sont en cours en Italie, en Hongrie, en Slovaquie, en Allemagne et au Royaume-Uni(11). En Allemagne, l’étude HANSE de faisabilité du dépistage du cancer du poumon, a également pour but de dépister les principales pathologies cardiaques et pulmonaires associées(12). Le Royaume-Uni a de son côté été plus loin et a déployé fin 2022 le dépistage ciblé du cancer du poumon à travers le programme Targeted Lung Health Check destiné aux personnes âgées de 55 à 74 ans fumeurs ou anciens fumeurs(13,14). À terme, ces pays rejoindront probablement la Croatie, la Pologne et la République Tchèque où un programme national existe déjà. Ensemble, mobilisons-nous pour accélérer la mise en place du dépistage en France !



Un message du Collectif « Ensemble Nous Poumons » : Laure Guéroult-Accolas, Jean-Pierre Lassaigne, Dr Nicolas Benoît, Dr David Boulate, Pr Sébastien Couraud, Pr Paul Hofman, Pr Mathieu Lederlin, Dr Olivier Leleu, Dr Caroline Caramella, Dr Hervé Lena. Créé et soutenu par AstraZeneca, le Collectif « Ensemble Nous Poumons », est constitué d’experts de la prise en charge du cancer du poumon (oncologues, radiothérapeutes, pneumologues, chirurgiens thoraciques, radiologues, pathologistes et associations de patients(15) qui ont pour mission d’informer et de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé sur le cancer du poumon pour favoriser un diagnostic précoce de la maladie. Son ambition : éliminer, un jour, le cancer du poumon comme cause de décès. Pour en savoir plus sur le Collectif et sur le cancer du poumon rendez-vous sur : https://ensemblenouspoumons.astrazeneca.fr



Études pilotes menées par des membres du collectif « Ensemble Nous Poumons »

- PREVALUNG, lancé en 2019 par le Dr David Boulate (Chirurgien thoracique) : dépistage des patients de plus de 50 ans ayant fumé une grande partie de leur vie qui consultent au service de cardiologie de l’hôpital Marie Lannelongue (92). Les personnes fumeurs à risque de développer un cancer du poumon ont en effet une forte propension à présenter également des maladies cardiovasculaires.

- PREVALUNG ETOILE, lancé en 2022 par le Dr David Boulate (Chirurgien thoracique à l’hôpital Nord de Marseille - APHM). Il s’agit de la création d’un parcours clinique de dépistage à l’APHM, tous les patients à risque qui consultent à l’APHM pourront intégrer le parcours de diagnostic BPCO/maladies cardiovasculaires/cancer du poumon.

- PREVALUNG BIOCEPTION, lancé en 2024 par le Pr David Boulate (Chirurgien thoracique à l’hôpital Nord de Marseille - APHM). Il s’agit d’une étude prospective de cohorte multicentrique de validation de facteurs de risque biologiques candidats de cancers du poumon parmi les patients athéromateux à risque de cancer du poumon. Cette étude fait partie du projet européen HORIZON 2022 PREVALUNG EU. Il est prévu l’inclusion de 2750 participants en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.



- ILYAD, est une étude mise en place par le Pr Sébastien Couraud (HCL - Chef de service pneumologie de l’hôpital Lyon Sud) au CHU de Lyon. Elle s’intéresse à mesurer la participation d’une population « épidémiologiquement captive » en fonction de différents stimuli. Le recrutement a été clôturé en 2024 et les premiers résultats seront présentés au congrès de l’ESMO à Barcelone en septembre 2024.

- MOB’ILYAD, dont le lancement est prévu en 2025 a été mise en place par le Pr Sébastien Couraud (HCL - Chef de service pneumologie de l’hôpital Lyon Sud). Le dépistage ira à la rencontre des populations défavorisées avec un camion scanner itinérant à travers toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.



- DACAPO, projet piloté par le Pr Marquette (service de pneumologie au CHU de Nice) et le Pr Hofman (laboratoire de pathologie clinique et expérimental au CHU de Nice) qui permettra de dépister 2 600 personnes en combinant scanner basse dose, intelligence artificielle et biopsie liquide. Ce projet sera mené sur 5 ans et inclura des patients ayant fumé au moins un paquet par jour pendant 20 ans.



- DEP KP80, initié dès 2016 par le Dr Leleu (Chef de service de pneumo-oncologie au Centre hospitalier d’Abbeville), étude de faisabilité en vie réelle d'un dépistage du cancer du poumon par TDM LD des populations à risque en mobilisant notamment les médecins généralistes dans le département de la Somme.

Autres études pilotes

- ACAPULCO lancée en juin 2021 par le Dr Franck Le Duff (Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Corse) : dépistage de toutes les personnes à risque sur le territoire Corse, en mobilisant notamment les médecins généralistes. https://www.acapulco.crcdc-corse.fr/projet-acapulco

- INTERCEPTION, lancée en 2021 par le Dr Suzette Delaloge, oncologue médicale à Gustave Roussy, Villejuif (Val-de-Marne), crée un parcours clinique de prévention personnalisée destiné aux personnes à haut risque de certains cancers, dont les grands fumeurs. Il propose un dépistage par scanner low dose associé à une prise en charge de réduction des risques de cancers liés au tabac. Ce projet inclut le projet européen « 4 in the lung run ». https://cordis.europa.eu/project/id/848294/fr

- CASCADE est une étude menée par les Pr Marie Wislez et Pr Marie-Pierre Revel (Cochin), lancée en 2022. Dans cette étude, le dépistage sera proposé à des femmes à risque, sur quatre territoires : Paris, Béthune, Grenoble et Rennes. Il semblerait que les femmes pourraient bénéficier d’une réduction de la mortalité encore plus importante que les hommes grâce au dépistage.

Et les représentants des associations de patients :

- Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de l’association Patients en réseau – Mon Réseau Cancer du Poumon

- Jean-Pierre Lassaigne, président de l’association De l’Air !