Saint-Chely d'Apcher - CAMERA OBSCURA Cie NoKill Ouverture(s) - enchanter le vivant

Vivez l’expérience unique d’une séance de cinéma qui n’utilise comme énergie que celle du soleil, et vous invite à réinterpréter le monde.

Camera Obscura est un spectacle de rue qui plonge le spectateur dans un dispositif cinématographique ancestral, sans pellicule, ni vidéo, ni électricité, et qui n’utilise comme énergie que celle du soleil et des comédiens. Le public s’installe dans un lieu fermé, une chambre noire, et assiste à la projection d’un film dont les images sont des captations du monde extérieur qui transitent par un dispositif optique fait d’objectifs, de prismes et de miroirs.

Dans la chambre noire, les voix, les sons et la musique sont produits et interprétés en direct sur un ensemble d’instruments acoustiques et mécaniques : gramophones, automates sonores, cymbalum et accessoires de bruitages. Ces ondes sont traitées par des dispositifs acoustiques, membranes, tuyaux, pavillons, qui donnent l’illusion d’une bande pré-enregistrée diffusée à travers des hauts-parleurs.

Immergé dans cette proposition, le spectateur vit une expérience sensorielle unique composée de sons bruts et d’images hyper définies qui lui suggèrent de réinterpréter le monde qui l’entoure. La transformation du réel, de ce qui se passe à l’extérieur de la chambre noire est renforcée par le choix du cadre et l’interprétation, la mise en fiction qui en est faite par les comédiens.

Vous vous souvenez peut-être de la cie NoKill déjà accueillie à plusieurs reprises en Lozère avec les insolites « Conférences de poche ».

> Samedi 21 septembre à 11h30, 13h30, 14h30 et 15h30

> DImanche 22 septembre à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30