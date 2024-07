BASSIN DE THAU - Les Thermes de Balaruc-les-Bains organisent des olympiades thermales : Vendredi 02 Août 2024

Les Thermes de Balaruc-les-Bains organisent des olympiades thermales : Vendredi 02 Août 2024

Ce vendredi 02 Août 2024, les Thermes se mettent aux couleurs des Jeux olympiques et paralympiques, en organisant les 1ères « Balaruc olympiades thermales » ! La journée débutera à 9h30 et jusqu’à 16h, auront lieu différentes animations, ateliers, démonstrations et initiations en lien avec la pratique d’activités physiques et sportives auxquelles tous ceux qui souhaitent participer sont conviés.

Cette initiative organisée par les Thermes de Balaruc-les-Bains est fière d’avoir obtenu le label “Grande Cause Nationale 2024” porté par le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. (à retrouver sur la carte ici : https://www.grandecause-sport.fr/)

La Grande Cause Nationale 2024 : les jeux olympiques et paralympiques 2024 constituent une occasion unique de mettre les bienfaits de l’activité physique et sportive au coeur de la société. S’inscrivant dans la nécessité de répondre à une urgence sanitaire : la progression de la sédentarité, aggravée par l’addiction aux écrans, cette initiative portée par le ministère des sports et des JO centralise l’ensemble des évènements de l’année olympique 2024, à l’échelle nationale, qui mobilisent les forces pour promouvoir les valeurs et les bienfaits de la pratique du sport.

Un des objectifs est d’inciter les Français à pratiquer davantage, autour d’un marqueur fort, appelé à devenir un réflexe : 30 minutes d’activité physique et sportive par jour, comme le recommande l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Parce que 30 minutes, chacun à son rythme, selon ses possibilités, c’est simple, ça fait du bien et cela peut tout changer !

Programme de la journée du vendredi 02 Août : défis, initiations, démonstrations sportives tout au long de la journée

9h45 : Accueil des participants et pour bien démarrer la journée échauffement collectif animé par les enseignantes en Activité Physique Adaptée

10h-16h : Atelier d’’évaluation condition physique et de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique avec la Maison Sport-Santé de Balaruc les Bains

Défis :

Lancer de claquettes

Parcours du combattant adapté

Relai de ballon sur chaise (en équipe)

Jeu de l'oie géant (un plateau de jeu sous forme de parcours sportif pour les grands et les petits afin d’être sensibilisés aux bienfaits de l’activités physiques et aux enjeux de nutrition pour rester en bonne santé)

Initiation au Yoga face à l’étang

Initiation à la marche Nordique avec prêt de bâtons (par le Coach du club de Mireval Gardiole Athlétisme)

Initiation au lancer sur cible avec structure gonflable, animé par Thierry Lacroix, ancien international de rugby et ambassadeur REKUP (marque de produits à l’eau thermale pour les sportifs)

Démonstration et tournoi initiatique de Boules Lyonnaises (en partenariat avec l’association Boule d’Azur)

Démonstration et initiation à l’aviron santé (club de Balaruc)

Démonstration de Boxe santé (Club de boxe Ring Olympique Balarucois avec Frédéric Perez)

Toute la journée : présence d’un Stand de présentation des soins pour les sportifs à base d’eau thermale REKUP (avec Dédicace de Thierry Lacroix)

Live Radio One entre 9h et 13h pour une émission animée par Eric Hirshi

Les stands seront disposés à l’intérieur et à l’extérieur des thermes (parvis + bord de l’étang), et sont ouverts aux publics de tous âges entre 10h et 16h.

La journée est consacrée à la lutte contre les méfaits de l'inactivité et de la sédentarité et à la promotion de la pratique de l'activité physique. Les animations sont destinées à tous les publics en bonne santé ou atteints de pathologie ainsi qu'aux curistes afin de les inciter à pratiquer une APS/APA en prévention ou en thérapeutique.

Les participants pourront découvrir plusieurs sports, le tout dans une ambiance de partage et de convivialité.

Balaruc les Bains, une destination de préparation et de récupération pour les sportifs :

Le 13 mai, la flamme Olympique faisait étape à Balaruc-les-Bains dans le cadre de son parcours. C’est lors de la cinquième étape de son voyage en France que la flamme olympique a fait escale à Balaruc-les-Bains avant de rejoindre la singulière Sète. C’est un événement marquant après 100 ans d’attente des Jeux olympiques en France.

Cette journée fait référence et célèbre auprès du public la destination sur sa qualité de centre de préparation aux jeux olympiques. Balaruc les Bains est labellisé Terre de Jeux et Centre de préparation. A cette occasion la station accueille la délégation cubaine de Beach Volley qui a choisi la station thermale comme base d'entraînement et de préparation olympique. Les sportifs effectueront dans ce cadre une préparation en eau thermale entre le 18 et le 21 juillet 2024.

À propos des thermes de Balaruc les Bains : 1ère station thermale de France, les thermes de Balaruc les Bains se positionnent en centre de référence pour agir contre les douleurs chroniques. L' objectif est de devenir un lieu de conseil et d'information pour prévenir et soigner sa santé en intégrant l'activité physique adaptée.

A partir d’un mois d’octobre 2024, les thermes se verront déléguer la gestion de la Maison Sport Santé de Balaruc-les-Bains. Une nouveauté significative, ce lieu deviendra un espace de conseil privilégié, pour la prévention, l’action et le soin par le biais de l’activité physique et sportive adaptée.

La marque REKUP pour les sportifs :

Si le sport est bon pour la santé, ses aléas comme la transpiration, les douches à répétition, les frottements et autres bobos liés aux entraînements et aux matchs, malmènent souvent la peau sensible des sportifs. C’est de ce constat qu’est née REK UP ! la marque de soins cosmétiques qui REKinque, REKonforte et REKompense la peau avant et après l’effort.

REK UP ! est le résultat du partenariat entre Thierry Lacroix, ex-rugbyman professionnel et kinésithérapeute et l’établissement thermal de Balaruc-les-Bains, qui possède son propre laboratoire dermatologique à proximité des sources thermales. L’expertise de Thierry Lacroix associée au savoir-faire du laboratoire ont permis de développer cette nouvelle marque formulée à base d’eau thermale. Une eau protectrice qui aide à protéger la peau des agressions extérieures tout en la maintenant hydratée ; régénérante, favorisant le renouvellement cellulaire pour ainsi garder un épiderme plus ferme et plus éclatant ; isotonique enfin, en parfaite osmose avec notre épiderme et sa physiologie naturelle.

REK UP ! est donc une vraie gamme de produits efficaces et Made in France, développés pour tous et accessibles à tous.

