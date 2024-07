Perpignan - Nouveau service de proximité à Perpignan : un distributeur de bouteilles de gaz 24/7

Fini les pannes de gaz !



Les habitants de Perpignan peuvent dorénavant récupérer quand ils le souhaitent leur bouteille de gaz sur le parking de leur Leclerc (2130 Avenue du Languedoc) grâce à l’implantation d'un distributeur automatique innovant. En effet, alors que 75% des communes ne sont pas raccordées au gaz en réseau et que 10 millions de foyers utilisent une bouteille de gaz, ce nouveau service de proximité simplifie la vie des clients.

Dans une volonté d’offrir plus d’accessibilité à ses clients, Antargaz a développé cette nouvelle offre sur le marché et répond ainsi aux besoins des consommateurs, puisque 28% l’utilisent le soir après 19h et 40% d’entre eux récupèrent leur bouteille de gaz le week-end.

"Depuis 2012, les distributeurs automatiques de bouteilles de gaz sont un véritable service de proximité déployé sur toute la France. ANTARGAZ a su s’adapter aux évolutions des modes de consommations pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients afin de leur offrir davantage de liberté et d’accessibilité quant à leur approvisionnement en bouteille de gaz. La récupération ou le dépôt de bouteille de gaz s’effectue en quelques clics", confie David Kling, Directeur national des ventes.