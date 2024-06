MARSEILLAN - Le Marseillan Tennis Club réalise un exploit et accède au Championnat National 4 !

Au départ de l’aventure, c’est bande de copains qui jouent jouant le maintien au début du championnat. Une petite équipe bien inférieure sur le papier des classements ronronnant des autres équipes.Un club familial, une équipe de transcendée par son public qui joue a montée en fin de championnat en allant arracher la montée avec ses tripes au double du super tie break 11/9 en sauvant une balle de match.



Aurélien, Sean, Thibault, Tyron, Gaël, et Vincent accèdent en National 4 ! Du jamais vu dans l’histoire du club Marseillanais.



Une équipe motivée comme jamais, portée par plus de 30 supporters venus assister à cette dernière rencontre à Toulouse. Vêtus de tee-shirt floqués, pancartes et corne de brume à la main on avait rarement vu cela à ce niveau de complétion. Marseillan va affronter des équipes comme Paris, Biarritz, Lyon, et Ajaccio en 4ème division française. Seuls Montpellier et Toulouse sont en Nationale dans la région.



Un exploit pour une ville de 7000 habitants qui se hisse le Marseillan Tennis Club a un niveau jamais atteint.