Marseillan - ESCALE à SETE Jour 5 VIDEO ET L'ALBUM PHOTOS et la VIDEO du  31 Mars 2024

ESCALE à SETE Jour 5 31 Mars 2024

Cinquième journée de notre festival, avec du soleil pour les traditionnels défilé et messe œcuménique des gens de mer.



Encore énormément de public sur nos quais aujourd'hui pour le trophée Occitanie de rame traditionnelle et les visites des grands navires.



On se prépare déjà pour la parade de clôture de demain, sous le soleil annoncé. Voici un résumé en images de ce dimanche 31 mars, ainsi qu'un bref aperçu des temps forts de la journée à venir.

