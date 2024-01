Hérault - Le grand livre des recettes de mon bébé - Céline Richonnet

200 recettes pour bien nourrir bébé et poser les bases d’une alimentation saine !

À l’âge où bébé est curieux de tout, lui faire goûter des aliments sains, nutritifs et cuisinés maison est essentiel.

Une diversification alimentaire réussie passe en effet par l’éveil de bébé à tous les goûts, par la découverte des aliments nourrissants, de saison et par l’exploration de textures variées. Il est également primordial de bien couvrir les besoins nutritionnels de l’enfant tout en respectant les étapes de son développement. C’est la meilleure garantie de mettre en place de saines habitudes et de rencontrer moins de diffi cultés alimentaires lorsqu’il sera plus grand.



Dans ce livre, Céline Richonnet, diététicienne nutritionniste pédiatrique, livre les meilleures recettes pour introduire tous les aliments et les faire accepter par bébé, de 5 mois à 3 ans. Elle propose une cuisine simple et savoureuse, à partager avec

toute la famille, qui permet de poser les bases d’une santé durable.



Avec :

200 recettes gourmandes adaptées à chaque âge, accompagnées de variantes pour les faire évoluer lorsque bébé grandit.

en matière de diversification. Des infos nutritionnelles ciblées.

Des conseils pour bien nourrir le microbiote de bébé, point-clé de sa santé.

Auteure:

Céline Richonnet est diététicienne en pédiatrie, nutritionniste depuis plus de 20 ans, spécialisée dans le comportement alimentaire de l'enfant et le développement de l'oralité.

Enseignante et conférencière en nutition pédiatrique, elle co-préside le Club Européen des Diététiciens de l'Enfance, prend en charge les enfants de 0 à 18 ans, les femmes enceintes et allaitantes, et forme les professionnels de santé.

Elle est l'autrice de Bien nourrir votre enfant, aux éditions Marabout.

Editeur : Marabout

Nombre de pages : 304 pages

Prix : 15,90 euros