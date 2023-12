Hérault - Christian Bilhac, explication de vote PLF 2024 au nom du RDSE

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, Mes chers Collègues,

Ainsi s’achève le marathon budgétaire consacré au projet de loi de Finances pour 2024. Mais, contrairement au marathon olympique dont la distance est immuable notre marathon budgétaire ne cesse de s’allonger en raison du nombre croissant d’amendements déposés.

Le droit d’amendement est le droit fondamental du parlementaire sur lequel il serait dangereux de revenir. Mais, peut-être faudra-t-il encore modifier notre règlement en raison de la contrainte de durée prévue pour l’examen la loi de Finances.

En attendant, je me félicite que les règles d’examen des missions selon un temps programmé aient été respectées par tous les groupes avec, il faut bien le dire, une attention permanente et bienveillante du Président de la Commission des Finances...

Le Sénat a apporté au texte présenté par le gouvernement de nombreuses modifications dont il faut se féliciter. Sur la partie recettes du Budget 2024, je tiens à souligner les avancées inscrites dans le texte par le Sénat, avec 1,615 milliards d’euros au bénéfice des collectivités territoriales. Parmi les principales d’entre elles je citerais par exemple :

L’abondement d’un fonds d’urgence pour les inondations et une dotation incendie pour les communes rurales

La revalorisation de la DGF

La prolongation du filet de sécurité énergétique pour les collectivités

100 millions supplémentaires pour les départements

L’Elargissement de la DPEL aux communes de moins de 1000 habitants sans condition de ressource et 3000 autres communes supplémentaires éligibles

les FRR bien que le groupe RDSE regrette le rejet de son amendement pour le département du Lot qui se retrouve exclu, à quelques habitants près, pour un problème de procédure

mais aussi les Dotations confortées pour les chambres consulaires : chambre d’agriculture, CCI et chambres des métiers

sans oublier l’élargissement à tout le territoire du Prêt à Taux Zéro pour soutenir l’accession à la propriété et le secteur du logement.

Concernant la seconde partie du Budget 2024, à savoir les dépenses avec les crédits répartis par missions, la plupart de ces missions ont été adoptées après le vote d’amendements par le Sénat, à l’exception de celles rejetées par notre assemblée comme la mission Cohésion des territoires, la mission Plan de relance investir pour la France 2030 ou encore celle portant notamment sur l’Administration générale et territoriale de l’État, celle sur l’Immigration, asile et intégration, accords monétaires internationaux, avances à l’audiovisuel public, et enfin celle sur le Sport et la vie associative.

Si les amendements proposés par le gouvernement et adoptés par le Sénat ont toutes leurs chances d’être conservés dans le cadre d’un probable 49/3 à l’Assemblée Nationale, on peut s’interroger sur le sort qui sera réservé aux amendements déposés et adoptés par les sénateurs en séance ou en commission.

Il convient de noter que le Sénat a fait preuve de responsabilité dans l’examen de ce texte puisque, si de nombreuses avancées ont été votées, en particulier pour les collectivités territoriales, le déficit global, lui, est réduit par rapport au texte initial du gouvernement.

Ce déficit devient de plus en plus inquiétant et la charge de la dette sera encore aggravée dans les années qui viennent avec la hausse des taux d’intérêt.

Depuis trois ans que je siège dans cette assemblée, lorsque je les examine avec du recul, je m’aperçois que les évènements que nous avons connus comme la crise sanitaire, la guerre en Ukraine ou encore l’envolée des prix de l’énergie, ont rendu toutes les prévisions obsolètes avant même que l’encre n’ait eu le temps de sécher sur le papier. Faudra-t-il faire appel à la boule de cristal ou au marc de café ?

A l’heure où je m’exprime, les prévisions gouvernementales semblent optimistes mais au vu de ce que je viens de dire je me contenterai du conditionnel.

En ce qui concerne la fiscalité, je me tiens à rappeler que les collectivités locales ont de moins en moins d’autonomie fiscale et que désormais l’Etat ne conserve plus que le tiers du produit de la TVA. Le coût global de la dette de la France aujourd’hui dépasse les 54 milliards d’euros et nous devons collectivement nous en inquiéter. Car lorsqu’on est contraint d’aller voir son banquier tous les mois, on est à sa merci, c’est une évidence.

Au risque de me répéter, ce n’est pas sur les services publics qu’il faut s’acharner, car la population en a besoin, c’est sur notre sur-administration pléthorique et paralysante que nous devons agir.

Enfin, avec les collègues de mon groupe, nous nous réjouissons qu’une quinzaine de nos amendements aient été adoptés.

Je souligne aussi que sur certaines missions, des amendements ont été retirés en échange de l’engagement du Gouvernement de régler les problématiques soulevées comme c’est le cas, par exemple, avec le financement des contrats d’apprentissage dans les collectivités locales avec un accord avec le CNFPT ou encore des pensions de réversion pour les veuves de harkis.

Pour conclure, je voterai ce projet de loi de Finances pour 2024 et le groupe RDSE se partagera entre abstention et approbation.