Toulouse - Invité spécial de cette 12e édition : Clément Beaune, ministre des Transports

Futurapolis Planète, l’événement dédié à l'innovation technologique et à la transition écologique, revient pour sa 12ème édition du 30 novembre au 2 décembre. Organisé par Le Point en collaboration avec La Région Occitanie et Toulouse Métropole, il se tiendra à Toulouse au Quai des Savoirs.

Avec pour thèmes phares le changement climatique, les évolutions technologiques, l'environnement, l'alimentation et les sciences, l’événement rassemblera une pluralité d'esprits novateurs. Experts, précurseurs de l'innovation, chercheurs, ministres et entrepreneurs se rencontreront lors de conférences et d'échanges pour partager leurs perspectives.

Une édition spéciale qui se distingue par la présence exclusive de Clément Beaune, ministre des Transports, lors d'un Grand Entretien avec Étienne Gernelle, Directeur du Point. Au cours de cet événement, il ira également à la rencontre des étudiants de l’ENAC et de certaines entreprises émergentes toulousaines.

Rendez-vous le samedi 2 décembre à Toulouse au Quai des Savoirs. Inscriptions gratuite ici.

En 2023, Futurapolis Planète lance Futurapolis Expériences : un programme d’expériences immersives en réalité virtuelle ou augmentée, ainsi que des jeux autour de l’intelligence artificielle. Ce programme permet de comprendre en quoi les innovations ouvrent des pistes d’avenir sur de grands défis actuels : la crise climatique, les océans, la culture, l’environnement.

Futurapolis Expériences s’intègre harmonieusement à Futurapolis Planète, se déroulant simultanément aux mêmes dates, au Quai des Savoirs, ainsi qu’au Museum d’Histoire Naturelle.