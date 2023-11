Toulouse - Toulouse : DLH Express investit 25 millions d'euros dans un nouveau site

Toulouse : DHL Express investit 25 millions d’euros dans un nouveau site 4 fois plus grand que le précédent

Toulouse, le 16 novembre 2023 - DHL Express, leader du transport express international, avec 43% de part de marché en France, poursuit le renforcement de son réseau sur le territoire. Pour répondre à la hausse de ses activités et anticiper les progressions futures, l’entreprise vient d’inaugurer son nouveau site à la pointe de la technologie dans la ville rose, d’une surface de 12 000 m2, soit 4 fois plus grand que le précédent.

DHL Express a doté son nouveau site d’équipements haute-performance inédits. L’entreprise a installé une chaine de tri entièrement automatisée d’un montant d’investissement de 6,3 millions €, comprenant la pesée et la mesure des colis et une capacité de traitement supérieure à 6 000 colis par heure. Elle est gérée par un système de pilotage très performant, adopté en avant-première par le site toulousain, plus ergonomique et plus facile à utiliser pour les équipes.

En 2023, l’entreprise a complété son équipe locale en procédant à 19 recrutements (15 créations de postes et 4 remplacements). La nouvelle base toulousaine, ouverte en septembre dernier, rassemble dorénavant sur un même site les activités de tri, de distribution et de dédouanement. Elle compte 80 collaborateurs et 20 partenaires transport.

Pour acheminer les colis, le site dispose d’une flotte DHL 100% électrique. Une volonté de réduire l’empreinte carbone des colis qui se traduit également à Toulouse par l’utilisation depuis 2021 du réseau des voisins-relais mis en place par la start-up française Pickme. Cette option complémentaire aux points relais et aux consignes permet à DHL Express de limiter les allers-retours en centre-ville en cas d’absence du destinataire.

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France souligne « Depuis de nombreuses années, DHL Express investit massivement dans son réseau en France, où nous sommes leaders et qui joue un rôle clé dans les échanges européens et mondiaux. Nous poursuivons notre développement à Toulouse où nous sommes présents depuis 42 ans, avec un site qui nous permet de gérer notre croissance jusqu’en 2037. Grâce à un investissement de 25 millions d'euros dans cette nouvelle agence, idéalement située à proximité de l’aéroport, du centre-ville et des principaux axes routiers, nous disposons d’un outil à la pointe de la technologie pour renforcer la Qualité de service offerte à nos Clients, le confort de travail de nos équipes, tout en accélérant notre transition écologique. »

Des équipements de pointe pour une Qualité de service renforcée

La nouvelle base toulousaine de DHL Express bénéficie d’équipements de pointe pour optimiser le traitement des colis et le confort de travail des collaborateurs. La chaîne de tri automatisée, d’un montant d’investissement de 6,3 millions d’euros, permet de gérer la haute cadence. Elle est modulable et extensible. Le site est également équipé de 3 machines à rayons X multi-faces, de 168 caméras de surveillance, de convoyeurs télescopiques et de tables élévatrices pour faciliter le chargement et le déchargement direct des camions. L’ensemble de ces installations offre un gain de temps significatif d’environ 30 minutes sur les livraisons, permettant aux clients d’être livrés plus tôt dans la journée. Le site vient également de s’équiper de 10 exosquelettes pour faciliter le port des colis.

Une nouvelle agence dimensionnée pour la hausse des flux

Le nouveau site de Toulouse est adapté à la croissance à venir des flux de la région Occitanie. Au cœur de la vitalité économique, il va fluidifier les échanges internationaux pour favoriser le développement économique des entreprises implantées localement.

À ce jour, le nouveau site toulousain traite 6 000 colis jour à l’import et à l’export. Il gère notamment des échanges en BtoB, pour accompagner nos Clients des secteurs aussi variés que l’aéronautique, la mode, la chimie ou encore l’automobile, dont 90% sont des PME/TPE.

Les équipes opérationnelles traitent l’arrivée et les départs par avion des colis de 10 départements pour le moment : Ariège, Aude, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Lozère, Tarn et Tarn-et-Garonne.

Des investissements massifs dans toute la France

Pour accompagner l’essor des activités de DHL Express en France, les équipes peuvent s’appuyer sur le réseau ultra-moderne de l’entreprise, composé de 56 sites à travers tout le pays. Cette année, DHL Express a investi près de 25 millions € (Capex) dans de nouvelles infrastructures : Marseille, Serris Marne-La-Vallée, Caen et Beaune. Des investissements auxquels il faut ajouter les 170 millions € du hub de Paris-Charles de Gaulle, inauguré fin 2021.

Chiffres clés du site DHL Express de Toulouse

Présence depuis 1981 (42 ans)

Surface du dépôt : 12 000 m²

80 collaborateurs DHL et 20 partenaires transport

6 000 colis transportés par jour

Adresse : 4 rue des Norias, 31200 Toulouse

Chiffres clés de DHL Express en Occitanie

2 sites opérationnels : Baillargues/Montpellier et Toulouse

96 collaborateurs DHL

9 500 colis transportés par jour

3 200 entreprises Clientes

