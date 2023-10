France - Le 20 octobre 2023 journée mondiale de l'ostéoporose L'Arbre Rouge partage les 3 points de vigilance

Avec plus de 30 ans d’expérience, l’Arbre Rouge école professionnelle de naturopathie agréée OMNES assure une formation théorique et pratique et forme à une naturopathie holistique. C’est l’occasion pour l’école, sous la plume de Véronique Geronutti, Naturopathe et Formatrice à L’Arbre Rouge, de partager les bases de l’hygiène alimentaire pour soutenir l’ossature.

Cette pathologie reconnue problème de santé publique depuis 2004 comme le souligne la HAS, la Haute Autorité de Santé. 377 000 nouvelles fractures chaque année dues à l’ostéoporose seraient à déplorer en France selon une étude de l’Inserm, l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale.

Selon l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé, « l’ostéoporose est une maladie généralisée du squelette caractérisée par une résistance osseuse diminuée prédisposant à un risque élevé de fracture. La résistance osseuse est la résultante de la densité osseuse et de la qualité osseuse ».

« L’hygiène alimentaire occupe une place majeure. Adopter une alimentation adaptée dont ont besoin les cellules osseuses pour bien fonctionner est l’un des moyens naturels pour soutenir le squelette soit à titre préventif soit pour éviter de majorer des troubles osseux déjà existants. Tout en n’oubliant pas que la meilleure hygiène alimentaire qui soit, relève d’une alimentation personnalisée c’est-à-dire prenant en compte l’unicité de chaque personne, il est toutefois possible de mettre en lumière quelques bases incontournables pour renforcer les os. » Explique Véronique Geronutti, Naturopathe et formatrice à L’Arbre Rouge école professionnelle de naturopathie

Les 3 points de vigilance :

1 - S’orienter vers une alimentation la moins traitée possible :

La chimie qu’elle soit utilisée au niveau de l’agriculture, de l’industrie ou de l’élevage animal est génératrice de perturbateurs endocriniens qui perturbent le fonctionnement de toutes les cellules du corps sans exception pour les cellules osseuses.

2 - Organiser l’assiette en tenant compte de l’équilibre acido-basique :

La majorité des aliments sont acidifiants donc potentiellement pilleurs de minéraux. Il n’est, en revanche, pas question de les écarter de l’assiette car pour bon nombre d’entre eux, leurs intérêts nutritionnels restent importants.

Pour que l’assiette soit la plus respectueuse de l’équilibre acido-basique, il convient de l’organiser avec une belle base de légumes car à quelques exceptions près, tous les légumes sont basifiants.

L’indice PRAL, Potential Renal Acid Load, mis au point par le Docteur Remer facilite la classification des aliments acidifiants et des aliments basifiants. Rapporté à 100 grammes d’un aliment, plus l’indice PRAL est positif et plus il est acidifiant.

3 - Ne pas oublier les micronutriments phares pour le tissu osseux :

Il s’agit avant tout du calcium, du magnésium, du zinc, du silicium et des vitamines D, C, B6 et K.

La vitamine D est nécessaire à l’absorption intestinale du calcium. Elle permet également à la trame osseuse de bien fixer le calcium. Parallèlement à la synthèse endogène, les aliments pourvoyeurs de vitamine D sont les petits poissons gras avec arêtes, le foie de morue et l’huile de foie de morue.

La vitamine C est indispensable à la synthèse du collagène c’est-à-dire la charpente osseuse. Les sources alimentaires sont végétales. Le persil, l’acérola, les agrumes, les pommes de terre sont riches en vitamine C.

La vitamine B6 agit en tant que cofacteur à la réunion des fibres de collagène de la trame osseuse. Elle est présente dans le jaune d’œuf, les céréales complètes, les légumineuses et globalement dans les fruits et les légumes.

Enfin, la vitamine K permet d’activer la synthèse de l’ostéocalcine, une glycoprotéine de la matrice osseuse, de favoriser la fixation du calcium sur cette partie organique et de potentialiser le travail de la vitamine D. Les huiles de foies de poissons, les graines germées, les algues marines contiennent de la vitamine K.

A propos de L’Arbre Rouge

Créée en 2016 par Ludovic Jardin, un homme passionné par l’humain et les relations humaines avec plus de 30 ans d’expérience dans la formation. L’Arbre Rouge, École Professionnelle de Naturopathie propose une approche holistique et personnalisée. Une formation qui appréhende l’être humain dans son unicité physique, psychique, émotionnelle, énergétique, sociale et environnementale. A la fois active et interactive, la pédagogie combine les aspects théoriques, la mise en pratique et les travaux d’études. L’Arbre Rouge ajoute une spécialisation à son cursus : "Gestion et Réduction du Stress Toxique". Les cours et projets sont encadrés par des professionnels experts dans leur domaine d’intervention, passionnés et humains en adhésion avec les valeurs de l’école : des valeurs humaines de respect, de responsabilité, d’écoute, d’attention, de confiance, d’ouverture, de partage, de solidarité et de cohérence. L’Arbre Rouge accompagne sur le chemin de l’« apprenti-sage ». https://www.l-arbre-rouge.fr/