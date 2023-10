Gard - Les tours et remparts d'Aigues-Mortes participe à la 25ème édition de Monument jeu d'enfant

À l’occasion de la 25e édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux (CMN) convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille lors d’un week-end d’activités ludiques et pédagogiques. Les 21 et 22 octobre prochains, 55 monuments du Centre des monuments nationaux (CMN) proposeront une programmation exceptionnelle pour la nouvelle édition de «Monument jeu d’enfant», rendez-vous incontournable pour les familles à la Toussaint.

Les tours et remparts d'Aigues-Mortes proposeront l'activité suivante durant le week-end du 21 et 22 octobre:

Visite clownesque !

Bombyx et Miss TNT, deux clowns, également Guides Émérites aux Mérites Homériques, vont vous faire découvrir la Tour de Constance comme vous ne l’avez jamais imaginée... Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leur commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes. Ils sont là. Ils vous attendent. Ils sont prêts à vous apprendre tout ce qu’ils ignorent...

Informations pratiques:

Dimanche 22 octobre 2022, à 10h15, 11h15, 14h15 et 15h15