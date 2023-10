Occitanie - Les sites et musée archéologiques de Montmaurin participe à l'évènement Monument jeu d'enfant

À l’occasion de la 25e édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux (CMN) convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille lors d’un week-end d’activités ludiques et pédagogiques. Les 21 et 22 octobre prochains, 55 monuments du Centre des monuments nationaux (CMN) proposeront une programmation exceptionnelle pour la nouvelle édition de «Monument jeu d’enfant», rendez-vous incontournable pour les familles à la Toussaint.

Les sites et musée archéologiques de Montmaurin proposent l'activité suivante pour le week-end du 21 et 22 octobre:

Dans les pas de l'évolution

Découvrez de manière ludique les collections préhistoriques du musée archéologique de Montmaurin. Lion des cavernes et crâne humain attestent de la présence des hommes dans la vallée de la Save dès le paléolithique. Par un temps d’observation et des ateliers pratiques, ces ossements n’auront plus de secrets pour vous ! Par une approche anthropologique, l’association Grottes et Archéologies vous accompagnera dans l’observation de ce matériel préhistorique à la découverte de l’Evolution.

Informations pratiques:

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2023 14h - 17h

Enfants : gratuit

1 adulte accompagnant : 3,50 €

Adulte supplémentaire : 4 €