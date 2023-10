Carcassonne - Le château et les remparts de la cité de Carcassonne participe à l'évènement Monument jeu d'

À l’occasion de la 25e édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux (CMN) convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille lors d’un week-end d’activités ludiques et pédagogiques. Les 21 et 22 octobre prochains, 55 monuments du Centre des monuments nationaux (CMN) proposeront une programmation exceptionnelle pour la nouvelle édition de «Monument jeu d’enfant», rendez-vous incontournable pour les familles à la Toussaint.

Le château et les remparts de la cité de Carcassonne proposeront des activités d'équilibre et d'agilité.

En équilibre !

Visites ludiques « Infox ou vérité », spectacles et animations dès 4 ans rythmeront le premier week-end des vacances scolaires !



Pendant deux jours, les enfants pourront tester leur agilité et apprendront les règles de l’équilibre (fil, bascules, rondins, échasses...) et du maniement d’objets (balles, massues, foulards, cordes...).



Grand Mètre Yan, jongleur à deux balles, nous fera également l’honneur de sa présence ! C’est assurément le plus grand jongleur de tous les temps. Pour le prouver, il ne va pas jongler avec une balle : trop facile. Il ne va pas jongler avec deux balles... trop facile ! Il va jongler avec.... En fait, il va jongler avec deux balles. Comme dirait son fidèle assistant : un jonglage à deux balles !

Infos pratiques:

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2023

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h45

Gratuit pour les – de 26 ans

Adulte accompagnateur d'un enfant : 7,50 €