Tarn et garonne - Condamnation Ferme de l'Attaque en Israël et appel au sens de la responsabilité

Aujourd’hui, je ne peux contenir ma consternation et ma tristesse face à la tragédie qui se déroule en Israël, où plus de 700 vies ont été cruellement interrompues suite à une attaque terroriste meurtrière perpétrée par le Hamas.

Je pense également aux milliers de blessés et à celles et ceux, jeunes et moins jeunes qui sont actuellement retenus en otage. Je prie pour eux.

Il est non seulement impératif de condamner ces actes inhumains qui violent toutes les conventions internationales, mais aussi de faire preuve d’une solidarité absolue envers les victimes et leurs familles. Le droit de la guerre est là pour séparer la civilisation de la barbarie.

J’exprime mon indignation face aux propos de certains responsables politiques à gauche, qui, par un relativisme odieux, mettent sur un même plan victimes et bourreaux, refusant parfois de condamner, voire même en justifiant ces actes barbares.

Je lance un appel à la gauche qui se situe encore dans le champ républicain, en qui j’ai le plus grand respect, de se désolidariser des propos de certains de leurs membres, notamment chez LFI ou au NPA, qui entretiennent ce discours inacceptable. Une alliance politique telle que la NUPES ne peut se faire au prix du déshonneur.

Ce qui se passe en Israël transcende la politique et le religieux ; il s’agit d’une attaque contre notre civilisation et toute humanité. Il est impératif que tous, indépendamment de nos convictions politiques ou religieuses, nous nous unissions pour condamner ces actes et soutenir ceux qui sont touchés par cette horreur.

Nous ne pouvons et ne devons pas rester silencieux. L’horreur qui se déroule actuellement en Israël concerne tous ceux qui chérissent la vie, la paix, et la justice. Les actes du Hamas sont contraires à toute humanité et doivent être dénoncés avec la plus grande fermeté.

Il est temps de mettre de côté nos différences et de nous tenir unis contre ceux qui bafouent les droits humains les plus fondamentaux.