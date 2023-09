Toulouse - Soirée cinéma solidaire en plein air à la Cale de Radoub

Mission Mécénat de Voies Navigables de France – Samedi 16 septembre 2023

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Mission Mécénat VNF propose un nouveau rendez-vous cinéma en plein air à la Cale de Radoub le samedi 16 septembre 2023. Pour cette 7ème édition organisée en partenariat avec Cinéfol 31, la ville de Toulouse et Actu Toulouse, les cinéphiles seront invités à assister à la projection du film “Antoinette dans les Cévennes” de Caroline Vignale. Une comédie pleine de fraîcheur, drôle et touchante. L’intégralité de la recette de la soirée sera reversée au profit du projet de replantation du canal du Midi.

Un véritable hommage aux paysages cévenols

Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignale - 2020

Comédie - 1h37

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple.

Récompenses : César de la meilleure actrice et 7 autres nominations.

La Cale de Radoub : un site patrimonial emblématique caché en plein cœur de Toulouse

A proximité du pont des Demoiselles, la Cale de Radoub est un lieu de travail mais également un site patrimonial d'exception classé aux Monuments Historiques.

Créée en 1834, cette zone de chantier naval moderne comprend un vaste bassin central (“gare”) en communication avec le canal par une passe marinière. Quatre bassins, nommés cales de radoub (qui signifie réparation de bateaux en langage naval), sont disposés symétriquement autour de la gare. Ils permettent la mise à sec des bateaux. Le site contient aussi un ensemble d’ateliers et d’entrepôts.

Les cales sont toujours en activité aujourd’hui, sous la gestion de Voies Navigables de France Sud-Ouest et les bateaux y sont accueillis toute l’année pour y être entretenus ou restaurés. C’est dans ce décor atypique que les visiteurs seront invités à profiter de cette soirée cinématographique.

Informations pratiques

Où ? 65 Allée des Demoiselles, 31000 Toulouse, France

Quand? Le samedi 16 septembre 2023 de 20h30 à 23h30. Les portes de la cale ouvrent à 20h00.

Combien ? Plein tarif : 11€ Tarif réduit : 8€

Placement libre, les places ne sont pas numérotées. Une file d'attente sera installée devant les grilles.

Il est conseillé de prendre de quoi se couvrir (manteaux, écharpes, plaids...) car les soirées peuvent être fraîches.

Les animaux ne sont pas autorisés sur le site.

Par mesure de sécurité, une fouille est effectuée à l'entrée de l'événement par un vigile.

Une buvette, des sandwiches et des snacks seront proposés à la vente sur place.

La consommation d'alcool n'est pas autorisée au sein de la cale mais il est possible d’amener de quoi grignoter.

Les billets achetés sont non remboursables même en cas d'intempéries.

Des produits solidaires seront en vente au profit de la replantation du canal du Midi.

La réservation en ligne est fortement recommandée.

Les billets sont à présenter imprimés ou directement sur le téléphone.

POUR SOUTENIR LA REPLANTATION VOUS POUVEZ FAIRE UN DON :

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE France :

Voies Navigables de France (VNF) est un établissement public opérateur de l’Etat en charge de la transition écologique dans le fluvial. Il gère un réseau de 6700 km de canaux, fleuves et rivières qui irriguent les territoires et répondent à plusieurs usages : environnementaux, sociaux et économiques.

Ses 4000 agents régulent finement la ressource en eau dans l’intérêt général et le respect de l’environnement. Voies navigables de France crée également les opportunités de développement des activités sur et autour du réseau navigable et favorise la transition de notre société vers de nouveaux modèles économiques et écologiques en faveur du fret bas carbone et du tourisme durable.

