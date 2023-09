Mèze - 150 voitures pour le Patrimoine o Thau les 16 et 17 septembre 2023

Une belle façon de célébrer le Patrimoine !

Après le succès de sa première édition (plus de 150 voitures), le club Retro Pouss’Auto organise à l’occasion des journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2023 et avec le soutien de la municipalité de Mèze, un rassemblement de voitures anciennes de collection ou d’exception.

Au programme :

Samedi 16 septembre

à partir de 9 heures exposition statique sur l’esplanade Yves-Piétrasanta et dans le parc du château Girard ;

déjeuner libre (stand de dégustation, vente d’huîtres, espace pique-nique, nombreux restaurants en ville) ;

parade de clôture dans les rues de Mèze à partir de 16 heures

Dimanche 17 septembre

à partir de 9 heures exposition statique sur le parking des Tonneliers ;

Déjeuner libre ;

L’après midi concours d’élégance par catégorie.

Pour les exposants, la participation est gratuite et il est conseillé de s’inscrire sur la page d’accueil du site : www.retro-pouss-auto.fr

Cliquez sur l’affiche de l’événement et vous serez dirigé vers la page permettant d’enregistrer votre inscription.

Facebook : @RPA34560

Site : https://www.retro-pouss-auto.fr