France - Antoine DUPONT signe un partenariat avec les piscines CARRÉ BLEU

Antoine Dupont, nouvel ambassadeur des Piscines Carré Bleu

À quelques semaines du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby à XV entre la France et la Nouvelle-Zélande, la marque de piscines Carré Bleu noue un partenariat fort avec Antoine Dupont. Cette association d’images met en avant les valeurspartagées entre Carré Bleu et le joueur emblématique des Bleus : engagement, créativité et excellence.

L’histoire a commencé par une belle rencontre lorsque le joueur de l’Équipe de France s’est adressé à Carré Bleu pour faire construire sa piscine. Son choix a été guidé par la conception sur mesure, la dimension esthétique et la qualité du projet de cetespace de bien-être idéal pour se ressourcer après les matchs et les voyages.

Si Antoine Dupont souhaitait une piscine dans un design très actuel et idéalement imaginée pour ses moments de détente, ilattendait aussi que sa construction soit respectueuse de notre planète. L’engagement fort de la marque en termes d’écoresponsabilité l’a convaincu.

La star du rugby français s’est rapidement retrouvée en ligne avec la vision de Carré Bleu. Une approche qui s’inscrit dans une prisede conscience vertueuse et portée par une démarche innovante, que ce soit pour préserver nos ressources en eau comme pour laréduction de l’empreinte carbone. La piscine du rugbyman fait appel à de beaux matériaux provenant de la région toulousaine, où ilréside, et ce circuit court est un autre argument essentiel aux yeux de ce sportif de haut niveau sensible à la protection de l’environnement.

Une relation de confiance qui se prolonge avec Carré Bleu puisque le rugbyman a accepté d’être le "champion" de la marque. Lacampagne de publicité avec les accroches : "J’ai toujours rêvé de Bleu" et "Pour ma piscine, j’ai choisi une marque qui s’engage" traduit bien les attentes de ce sportif aussi exigeant sur les terrains de rugby que sur la qualité de vie et les sujetsenvironnementaux.

La notoriété d’Antoine Dupont, ainsi que sa présence très attendue à la Coupe du Monde de Rugby 2023, sont des atouts majeurspour Carré Bleu. Une marque engagée et qui ambitionne de toucher à cette occasion un large public.