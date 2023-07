France - 1er août 2023 - Journée mondiale du cancer du poumon : le point sur le diagnostic précoce

Plus d’un an après la décision de la HAS recommandant l’engagement d’un programme pilote dans le dépistage du cancer du poumon (1), la Journée mondiale du cancer du poumon qui aura lieu ce mardi 1er août 2023, est l’occasion de faire le point sur les évolutions dans la prise en charge du cancer du poumon qui demeure la première cause de décès par cancer (2).

Lors du 27e Congrès de pneumologie de langue française (CPLF), les résultats préliminaires de l’étude KBP-2020-CPHG (3) sur la survie globale à 2 ans chez des patients avec un cancer broncho-pulmonaire ont été présentés. Ces résultats sont très encourageants. En 20 ans, la survie a fortement progressé dans le cancer du poumon avec une baisse de mortalité de 26,6 % entre les années 2000 et 2020 (3).

Si cette évolution de la survie est particulièrement marquée chez les femmes, elle est parallèle à une inquiétante augmentation du cancer du poumon dans la population féminine ces dernières années, notamment chez les moins de 50 ans. En 20 ans, la proportion de femmes parmi les patients atteints d’un cancer du poumon a plus que doublé (3).

Malheureusement, de nombreux patients ne peuvent actuellement pas bénéficier d’un traitement à visée curative. Parmi les 60% de patients diagnostiqués d’un cancer au stade métastatique, la plupart des cas sont considérés comme non curables (3). Le dépistage du cancer du poumon permettrait d’augmenter considérablement le nombre de patients pris en charge précocement (4).

Le dépistage a été abordé dans le baromètre des cancers 2021, publié par l’INCa en janvier 2023 (5). Cette enquête révèle que chez les fumeurs quotidiens, 82% seraient favorables à une participation à un programme de dépistage du cancer du poumon s’il était mis en place en France. Près d’un tiers des personnes interrogées, déclaraient d’ailleurs avoir déjà réalisé une radiographie ou un scanner des poumons (46% à la demande d’un professionnel de santé, 32% de leur propre initiative) (5).

Il est à noter qu’une information sur les modalités du dépistage par scanner, qui est aujourd’hui la méthode recommandée par les sociétés savantes françaises (6), est plus que nécessaire auprès des médecins. En effet, malgré son inefficacité avérée, la radiographie thoracique reste la modalité de dépistage la plus recommandée par les médecins généralistes. C’est ce que révèle une étude observationnelle descriptive des pratiques de dépistage menées dans les Hauts-de-France, réalisée notamment par le Dr Olivier Leleu du collectif « Ensemble Nous Poumons » (7). Dans cette étude, seule la moitié des médecins déclaraient avoir déjà prescrit un scanner thoracique pour dépister le cancer du poumon (7).

Le besoin d’information de la population générale est également fort sur le cancer du poumon et ses facteurs de risque. Le baromètre des cancers révèle qu’une personne sur deux (54,8%) pense que « Faire du sport permet de se nettoyer les poumons du tabac » (5).

Face à ce besoin d’informations de la population générale et des médecins, le collectif pluridisciplinaire de professionnels de santé et de représentants d'associations de patients, "Ensemble Nous Poumons", s'est constitué en 2021. Une des missions du collectif est d'améliorer l'état des connaissances sur le cancer du poumon. Il s'adresse aux patients, leur entourage, ainsi qu'aux professionnels de santé. Certains membres du collectif sont également parties-prenantes d’études pilotes dont l’objectif est de répondre à des questions méthodologiques et organisationnelles préalables à la possible mise en place d'un dépistage organisé du cancer du poumon au niveau national.

Prochains rendez-vous majeurs à venir :

IASLC World Conference on Lung Cancer (WCLC) - Congrès mondial sur le cancer du poumon qui aura lieu du 9 au 12 septembre à Singapour

le congrès de l’ESMO (Société européenne d'oncologie médicale) qui se tiendra du 20 au 24 octobre à Madrid

Études pilotes menées par des membres du collectif « Ensemble Nous Poumons »

- PREVALUNG, lancé en 2019 par le Dr David Boulate (Chirurgien thoracique) : dépistage des patients de plus de 50 ans ayant fumé une grande partie de leur vie qui consultent au service de cardiologie de l’hôpital Marie Lannelongue (92). Les personnes fumeurs à risque de développer un cancer du poumon ont en effet une forte propension à présenter également des maladies cardiovasculaires.

- PREVALUNG ETOILE, lancé en 2022 par le Dr David Boulate (Chirurgien thoracique à l’hôpital Nord de Marseille - APHM). Il s’agit de la création d’un parcours clinique de dépistage à l’APHM, tous les patients à risque qui consultent à l’APHM pourront intégrer le parcours de diagnostic BPCO/maladies cardiovasculaires/cancer du poumon.

- MOB’ILYAD, dont le lancement est prévu en 2024 a été mise en place par le Pr Sébastien Couraud (HCL - Chef de service pneumologie de l’hôpital Lyon Sud). Le dépistage ira à la rencontre des populations défavorisées avec un camion scanner itinérant à travers toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

- DACAPO, projet piloté par le Pr Marquette (service de pneumologie au CHU de Nice) et le Pr Hofman (laboratoire de pathologie clinique et expérimental au CHU de Nice) qui permettra de dépister 2 600 personnes en combinant scanner basse dose, intelligence artificielle et biopsie liquide. Ce projet sera mené sur 5 ans et inclura des patients ayant fumé au moins un paquet par jour pendant 20 ans.

- DEP KP80, initié dès 2016 par le Dr Leleu (Chef de service de pneumo-oncologie au Centre hospitalier d’Abbeville), étude de faisabilité en vie réelle d'un dépistage du cancer du poumon par TDM LD des populations à risque en mobilisant notamment les médecins généralistes dans le département de la Somme.

Autres études pilotes

- ACAPULCO lancée en juin 2021 par le Dr Franck Le Duff (Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Corse) : dépistage de toutes les personnes à risque sur le territoire Corse, en mobilisant notamment les médecins généralistes.

https://www.acapulco.crcdc-corse.fr/projet-acapulco

- INTERCEPTION, lancée en 2021 par le Dr Suzette Delaloge, oncologue médicale à Gustave Roussy, Villejuif (Val-de-Marne), crée un parcours clinique de prévention personnalisée destiné aux personnes à haut risque de certains cancers, dont les grands fumeurs. Il propose un dépistage par scanner low dose associé à une prise en charge de réduction des risques de cancers liés au tabac. Ce projet inclut le projet européen « 4 in the lung run ». https://cordis.europa.eu/project/id/848294/fr

- CASCADE est une étude menée par les Pr Marie Wislez et Pr Marie-Pierre Revel (Cochin), lancée en 2022. Dans cette étude, le dépistage sera proposé à des femmes à risque, sur quatre territoires : Paris, Béthune, Grenoble et Rennes. Il semblerait que les femmes pourraient bénéficier d’une réduction de la mortalité encore plus importante que les hommes grâce au dépistage.