France - 33ème Edition du Festival de Thau

Pour sa 33ème édition, Le Festival de Thau pimpe sa recette authentique et métissée en s’ouvrant aux musiques électroniques pour concoter un millésime 2023 qui s’annonce culte !

Au programme cet été, une collection de 12 soirées à vivre comme des voyages musicaux et à suivre au gré d’escales autour de la lagune de Thau.

Le festival essaime sur les plus beaux sites de son territoire entre mer et garrigue, jusqu’à son étape finale au port de Mèze pour 4 soirées les pieds dans l’eau !

Cet été, le festival accueille 19 groupes des quatre-coins du monde, des mythes vivants et des pépites à découvrir.

Sans oublier les coquillages, le vin des Côtes de Thau et tout l’esprit convivial de la lagune...