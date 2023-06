France - Santé : AD'OCC lance la première convention d'affaire BtoHealth à Montpellier

Les 4 et 5 juillet, à l’ancienne faculté de médecine de Montpellier, se tient le congrès de l'association française des sociétés de services et d’innovation pour les sciences de la vie (AFSSI) en partenariat avec l’agence AD’OCC, MedVallée et Eurobiomed.

L’agence profite de la présence de 200 acteurs de la santé et de la venue de grands donneurs d’ordre de la France entière pour organiser, le mercredi 5 juillet, les premiers rendez-vous d’affaire BtoB de la filière Santé. L’objectif est de développer l’efficacité du système de soins, la croissance économique et la souveraineté sanitaire de l’Occitanie, en plaçant l'innovation en santé au centre des échanges.

A l’instar des conventions d’affaires déjà organisées par l’agence : BtoSea et BtoBuild, BtoHealth a pour objectif de mettre en relations à la fois les acteurs de la filière Santé (incluant cosmétiques, compléments alimentaires, nutrition santé) et leur faire découvrir les solutions innovantes développées par les entreprises régionales.

Le programme :

9h30 - Accueil des participants ;

10h - Première série de rendez-vous de 20 minutes ;

13h45 - Deuxième série de rendez-vous de 20 minutes ;

Les ateliers :

10h50 – 11h40 - Les enjeux de la RSE pour la HealthTech

- Introduction et sensibilisation aux enjeux de la RSE par Géraldine Karbouch, Innovation4Impact ;

- Témoignage de l’entreprise : Medincell ;

- Présentation de Impact You par Thomas Fraysse (French tech) ;

- Présentation des dispositifs régionaux par Marjorie Monleau, chargée de mission Innovation Santé de l’agence AD’OCC

14h35 - 15h25 - Les facteurs de réussite pour s’exporter par Anne Baraillé-Combe, responsable du département Export du département Multisectoriel et Roxane Mohseni, chargée de mission Export, de l’agence AD’OCC

- Les Maisons de la Région Occitanie

- Le dispositif BPI « assurance prospection »

- Les témoignages des sociétés Cilcare et Steam France

En mai dernier, l’agence AD’OCC, dans le cadre de la Stratégie Régionale d'Innovation (SRI), avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la DREETS et Eurobiomed, avait organisé la restitution de l’étude sur la filière santé numérique en Occitanie - Cartographie des acteurs ; Analyse des forces et des faiblesses ; Plan d’actions visant à accélérer le développement de la filière.

En Occitanie, la filière santé représente 240 000 emplois dans 538 établissements de santé publics ou privés. Des CHU en pole position dans le palmarès des 50 meilleurs hôpitaux de France : CHU de Toulouse (3ème), CHRU de Montpellier (8ème) – Source Le Point.

Le secteur de la santé en Occitanie représente 500 entreprises dont 79% de PME, 20 000 emplois dont 90% concentrés en Haute-Garonne, Hérault, Gard et Tarn dans les secteurs : alimentation-santé, e-santé, dispositifs médicaux, industrie pharmaceutique-cosmétique, biotechnologie – Source CCI. La Région Occitanie a mis en place la filière Biothérapie Innovation Occitanie.