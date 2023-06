France - Renfe présente son offre AVE en France avec deux lignes de l'Espagne vers Lyon et Marseille 

Le président de Renfe, Raül Blanco, a annoncé aujourd'hui que la liaison AVE entre Lyon et Barcelone sera lancée le 13 juillet et, deux semaines plus tard, le service entre Marseille, Barcelone et Madrid. La compagnie mettra en vente le 21 juin les billets pour les deux nouvelles lignes AVE avec lesquelles Renfe commence à opérer en solitaire en France et qui relieront 17 destinations de part et d'autre de la frontière.

L’ AVE Lyon-Barcelone sera lancé le 13 juillet, à l'occasion de l'un des jours fériés les plus importants en France en raison de la célébration de la fête nationale le lendemain. La liaison Marseille-Barcelone-Madrid débutera deux semaines plus tard, le 28 juillet.

Renfe lancera la vente des billets le 21 juin et réalisera une campagne pour se positionner et commencer à concurrencer les autres sur le marché français. Billets AVE pour voyager en France à 9 euros qui permettront aux voyageurs de découvrir la grande vitesse espagnole entre des destinations comme Lyon, Marseille, Montpellier, Avignon, Béziers, Aix-en-Provence ou Narbonne.

Pour célébrer le rétablissement de la liaison ferroviaire directe entre Lyon et Marseille et l'Espagne avec les services AVE, il y aura deux prix de lancement pour les lignes internationales : 19 euros pour le voyage de Montpellier ou Narbonne à Barcelone, Saragosse ou Madrid et 29 euros pour le trajet complet, la liaison de Marseille et Lyon avec l'Espagne.

Les billets sont en vente sur le site web de renfe (www.renfe.com), sur l'application de vente, dans les agences de voyage et par téléphone.

