Sète - Un oiseau sétois parcourt 10 000 km et revient un an exactement au même endroit !

LES AVENTURES D’UNE MIGRATRICE HORS NORMES

Un oiseau sétois parcourt 10 000 km et revient pour se reproduire après un an exactement au même endroit !

Equipée d’une balise GPS en mai 2022 sur un îlot de Sète, une sterne caugek d’à peine 232g vient de retrouver, après un périple de plus de 10 000 km à travers l’Italie, le Maroc, la Mauritanie… son îlot de nidification d’origine !

UN OISEAU QUI SE REPRODUIT SUR NOS CÔTES

La sterne caugek est un laridé (famille des mouettes et goélands) aux ailes effilées qui possède un bec fin et allongé, adapté à la pêche en pleine mer. C’est une espèce coloniale qui se reproduit en groupes parfois importants le long des façades maritimes françaises. On la trouve en particulier au sud de l’étang de Thau sur le site protégé du lido de Thau (Conservatoire du littoral) qui y accueille environ 3 000 à 3 500 couples nicheurs chaque année, soit près de 80 % de la population méditerranéenne française.

UN SUIVI HAUTE TECHNOLOGIE

Fin mai 2022, dans le cadre des mesures d’accompagnement des fermes pilotes éoliennes flottantes (EFGL et Eolmed), 16 sternes caugek ont été équipées de balises GPS afin d’analyser la manière dont ces dernières utilisaient le Golfe du Lion pendant la période de reproduction (mai-juillet). Ces suivis, réalisés avant et après l’installation des éoliennes en mer, permettront d’évaluer l’éventuel impact de ces dernières sur le comportement des sternes dans leur recherche alimentaire.

Si l’étude est focalisée sur la période de reproduction, les données acquises après cette période permettent également d’étudier le comportement migratoire de cette espèce. Car si les lieux d’hivernage des sternes méditerranéennes sont connus grâce à quelques opérations de baguage des poussins, tout reste à découvrir sur la dynamique de migration de ces oiseaux. Ceci est aujourd’hui possible grâce à la miniaturisation des pièces électroniques et à leur résistance aux aléas.

UNE VOYAGEUSE EXCEPTIONNELLE

Ainsi, une sterne caugek, identifiée comme n°15, est suivie depuis le 26 mai 2022 sur l’îlot sétois où elle nichait. Elle y restera jusqu’au 12 juin après l’échec de sa nichée avant d’aller visiter les autres colonies présentes en Camargue, ceci jusqu’au 24 juin. Elle a ensuite rejoint les côtes italiennes dès le 25 juin (d’abord la région de Pise puis celle de Naples) et y est restée jusqu’au 2 juillet. Elle a alors décidé de traverser la botte italienne pour rejoindre la mer adriatique et les rivages du Parc national de Gargano. Elle y est restée jusqu’au 26 août avant de retrouver la côte napolitaine jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Elle a repris la direction de la France le 30 octobre et y est restée jusqu’au 18 novembre, date à partir de laquelle elle a entamé son grand voyage vers le sud : Gibraltar le 26 novembre, Agadir le 28 et le Parc national de Khenifiss (Maroc) jusqu’au 6 décembre. Elle a ensuite poursuivi sa route jusqu’à la frontière entre Sahara occidental et Mauritanie où elle a hiverné jusqu’au 25 avril 2023. Cette date marque le début de son retour vers L’Europe avec une traversée du détroit de Gibraltar le 1er mai. Elle retrouve enfin son îlot de reproduction à Sète le 5 mai, presque un an plus tard et 10 000 km dans les ailes !

Ces données inédites, qui seront analysées plus finement, nous permettent déjà de mieux comprendre les mouvements migratoires de cette espèce en Méditerranée.