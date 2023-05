Castelsarrasin - Graines & Légumineuses de France, la nouvelle ambitionde la coopérative agricole Tarn-et-Garonnaise

Soucieux de développer et d’adapter en permanence son offre aux évolutions des modes de consommation,

le groupe coopératif QUALISOL, dont le siège social est basé à Castelsarrasin (82), présente sa nouvelle

marque destinée aux professionnels (distributeurs, restaurateurs, cuisines collectives, transformateurs et

industriels) Graines & Légumineuses de France.

Porteuse de valeurs liées à la naturalité, à la biodiversité et à son ancrage territorial, Graines & Légumineuses

de France participe ainsi au développement de l’économie régionale, à la préservation de l’équilibre des

territoires, et répond à la demande des consommateurs de plus en plus axée sur le mieux-manger.

UNE NOUVELLE MARQUE NOVATRICE

Graines & Légumineuses de France est la nouvelle marque de la coopérative agricole QUALISOL qui valorise

une large gamme de légumes secs et de graines issue du savoir-faire de ses producteurs adhérents et de

coopératives françaises partenaires.

Une démarche ambitieuse, à l’engagement affirmé de commercialiser des produits 100% français auprès des

professionnels de la distribution vrac, de la restauration hors foyer, des transformateurs et des industriels du

secteur agroalimentaire.

Forte de son expérience initiée avec sa marque historique Monbio, le groupe développe aujourd’hui un projet

plus profond qui, au-delà de la création d’une marque, restructure son activité graines & légumineuses, de la

production à la commercialisation, et impulse une nouvelle dynamique filière motrice.

« Face à la montée des légumes secs d’import sur le marché (20 000T de lentilles produites en moyenne chaque

année en France et 35 000T importées*), Graines & Légumineuses de France est la solution française pour les

professionnels. Cette nouvelle marque témoigne de notre forte volonté de valoriser la production française, et

de participer à la structuration de la filière des légumineuses en France. Notre expertise métier nous permet de

proposer des produits de très haute qualité de tri et notre expertise produit nous positionne notamment comme

le référent du pois chiche français. »

explique Thierry GABORIEAU, responsable d’activité G&L de la coopérative QUALISOL.

*Source : Terres Univia



En pratique, il s’agira notamment de :

Travailler en filière intégrée grâce à des contrats pluriannuels

établis entre l’ensemble des acteurs de la filière.

Intégrer l’ensemble des parties prenantes de la filière pour garantir un prix

minimum aux agricultrices et agriculteurs et une traçabilité optimale.

Valoriser et promouvoir la production française.

Agir pour la souveraineté alimentaire en assurant le maintien de la

production de légumes secs et de graines sur notre territoire.

Agir concrètement pour l’environnement et la biodiversité.

Promouvoir la production de légumineuses, cultures régénératrices des sols puisqu’elles fertilisent

naturellement les sols en azote. Aussi, les racines pivotantes profondes des légumineuses leur confèrent une

grande résistance au stress hydrique. Les systèmes culturaux deviennent donc plus résilients face au

changement climatique.

Démocratiser la consommation de légumineuses.

Communiquer autour d’une alimentation diversifiée et durable, porteuse de bienfaits nutritionnels. En effet,

une consommation de légumineuses à hauteur de deux fois par semaine (recommandation de la FLNS) permet

un apport important en fibres, en protéines végétales et en nutriments. Associés aux céréales, les légumes secs

remplacent aisément la viande en fournissant un apport satisfaisant en acides aminés (source significative des

9 acides aminés essentiels, c’est-à-dire non produits par l’organisme). Enfin, leur composition lipidique,

majoritairement constituée d’acides gras insaturés, est intéressante (action préventive sur les maladies

cardiovasculaires).

GRAINES & LÉGUMINEUSES DE FRANCE, LE « SPÉCIALISTE DU POIS CHICHE FRANÇAIS » !

Située en Occitanie, la coopérative est au cœur du territoire par excellence de production du pois

chiche. Les capacités et compétences de stockage, tri et conditionnement des graines du site de Monfort (32)

permettent de proposer un produit fini d’une qualité incomparable. En 2022, ce sont plus de 10 000T de

produits qui sont passées sur notre ligne de tri !

UN ENGAGEMENT POUR UNE AGRICULTURE DURABLE



Convaincue d’une agriculture durable, Graines & Légumineuses de France est engagée pour une

production régénératrice aussi bonne pour le sol que pour la santé. La marque s’engage dans la voie d’une

production pérenne, diversifiée et respectueuse de la nature à travers notamment une agriculture biologique

qui encourage la rotation des cultures.

Une large gamme au service de tous les besoins



Graines & Légumineuses de France c’est une large gamme de super graines (chia, lin, tournesol…) et de légumes secs (lentilles, pois chiches, pois, féveroles, haricots…) proposés en sacs de 5 et 25Kg ou en big-

bag selon les besoins des clients professionnels.

Les plus petits formats de conditionnement de 250g et de 500g sont commercialisés sous les marques Monbio

et Les Graineurs, deux marques de Graines & Légumineuses de France, respectivement pour la distribution

spécialisée et les grandes et moyennes surfaces.

Graines & Légumineuses de France, la solution en protéines végétales de la RHF

Graines & Légumineuses de France accompagne les professionnels de la restauration collective dans

leur plan de diversification protéique dans le cadre de la loi EGAlim 2 à travers une gamme facile d’utilisation,

sans pré trempage et prête à l’emploi pour des menus végétariens au quotidien.

À propos de la coopérative agricole QUALISOL



La coopérative QUALISOL, forte de son expérience céréalière, s’est lancée il y a une dizaine d’années dans la

production de graines & légumineuses BIO sur les départements du Gers et du Tarn-et-Garonne. Pionnière dans ce

secteur, elle fût notamment la première coopérative française à proposer de la lentille corail BIO 100% origine France.

Elle innove aujourd’hui avec un nouveau produit spécifique issu d’une sélection variétale avancée : le pois corail.

Elle regroupe aujourd’hui 180 collaborateurs, 3 000 agriculteurs adhérents dont plus de 450 sont en production

biologique. L’activité G&L de QUALISOL représente 7% de son chiffre d’affaires dont ce dernier s’élevait à 120 M€ en

2022.