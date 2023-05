Hérault - Concours de pâtisserie Nutella Academy lance sa 4ème édition du concours à destination des apprentis en formation.  

Concours de pâtisserie Nutella Academy lance sa 4ème édition du concours à destination des apprentis en formation.

Le 4 avril dernier a eu lieu la 1ère demi-finale du concours à Caen : 7 candidats précédemment qualifiés se sont challengés pour revisiter un classique de pâtisserie avec un marqueur de leur région et de la célèbre pâte à tartiner Nutella. Les 3 premières candidates qualifiées pour la grande finale sont : Clara Vincent (La Rochelle), Émilie Goux (Caen) et Clécie Davignon (Châlons en Champagne).

Le concours nutella academy revient avec une 4ème édition aussi savoureuse que surprenante

Pour la première fois, les amateurs pourront aussi tenter l’expérience !

En 2019, Nutella® lance le concours de pâtisserie Nutella Academy, pour soutenir l’apprentissage et révéler les futurs talents de la pâtisserie. Les 3 premières éditions ont attiré plus de 170 candidats, lors

desquelles ils ont pu mettre en avant leur savoir-faire et spécialités pâtissières de leur région.

Portée par son parrain historique Grégory Cohen, la Nutella Academy prend cette année un nouveau tournant avec un concours dédié aux amateurs !

Retour sur un concours sous le signe de la transmission

Nutella Academy est née de la rencontre entre la marque Nutella® et le Chef Grégory Cohen avec un objectif commun : valoriser le savoir-faire et les jeunes talents de demain, ainsi que leur centre d’apprentissage.

Nutella Academy est un concours unique pour les apprenants en pâtisserie ou dessert de restaurant. Un concours qui entretient la proximité que la marque a su créer avec les Français au cours des 60 dernières années et qui concrétise l’engouement des Français à utiliser Nutella® comme ingrédient de pâtisserie à part entière.



Le Chef Grégory Cohen et Nutella®, à travers un grand tour de France, sont allés à la rencontre des centres de formation et des apprenants pour leur permettre de participer à ce tremplin professionnel. Depuis, le nombre de CFA participants ne fait qu’augmenter d’année en année, avec en 2023 17 CFA participants contre 6 lors de la première édition.

Les inscriptions seront ouvertes à partir de mai 2023. Pour s’inscrire, rien de plus simple : rendez-vous sur le site nutella.fr pour remplir le formulaire d’inscription ou via les QR codes présents sur les pots de Nutella “Taste of France”.

Il suffira de se présenter, joindre une photo d’une recette au Nutella®, et expliquer pourquoi avoir choisi Nutella® comme ingrédient.

Conditions et règlement à retrouver très prochainement sur nutella.fr