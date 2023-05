Toulouse - Le Port Saint-Sauveur a désormais sa guinguette : Ô Saint-Louis, un lieu unique né du partenariat en

Le dimanche 14 mai, la guinguette Ô Saint-Louis ouvrira ses portes pour un été placé sous le signe de la détente et de l’exotisme. Le toit-terrasse de la péniche Saint-Louis, amarrée sous la passerelle des Soupirs, abritera pour la saison estivale la première guinguette du Port Saint-Sauveur, en collaboration avec le concept de street-food brésilienne La Coxinha. Ouverte du dimanche au mercredi, la péniche toulousaine prend des accents de cariocas et invite à un voyage culinaire outre-Atlantique, direction le Brésil !

La Coxinha et la péniche Saint Louis : une histoire de ‘premières’

Amarrée en face du 35 Boulevard Griffoul Dorval, au niveau de la passerelle des Soupirs, la péniche Saint-Louis a été rachetée en 2019 par deux professionnels du conseil et de la formation avec le souhait de donner une seconde jeunesse à cette embarcation datant des années 40. Un an de travaux a été nécessaire pour la transformer en un espace moderne, à la pointe de la technologie, dédié à la formation et aux prestations évènementielles, qui a ouvert ses portes à l’automne 2021.

C’est à la même période, en octobre 2021, que Marc Lamy hôtelier-restaurateur et Viviane Do Nascimento, arrivée 3 ans plus tôt de Rio, lancent Terroir Exotique, un service de traiteur pour les entreprises et les particuliers qui puise ses recettes dans les cuisines du monde.

Peu de temps après, Marc et Viviane se voient confier la première prestation traiteur de la péniche. « 100 personnes ! C’était un grand succès » souligne Catherine, responsable évènementiel du lieu. « Depuis cette date, nous avons régulièrement travaillé ensemble et avons tissé des liens de confiance » ajoute Marc, co-fondateur de Terroir Exotique et de La Coxinha (offre de street-foodbrésilienne à emporter).

Au printemps 2023, l’équipe de la péniche Saint-Louis souhaite se diversifier et accueillir une clientèle plus large. C’est ainsi qu’est née l’idée d’ouvrir une guinguette estivale, en partenariat avec Terroir Exotique/La Coxinha (qui fête son 1er anniversaire en ce mois de mai), baptisée Ô Saint-Louis. « Cette collaboration crée une magnifique opportunité de faire vivre le lieu au-delà de la location, en créant un espace convivial où les gens auront plaisir à (re)venir » indique Catherine.

Une guinguette originale, pour bien débuter la semaine, au bord de l’eau !

Si les bords du Canal du Midi regorgent d’adresses estivales, Ô Saint-Louis est la seule guinguette du quartier Port Saint-Sauveur. Desservi par les lignes de bus (L27 – Passerelle Saint Sauveur) et à une dizaine de minutes à pied du métro François Verdier, le Port Saint-Sauveur donne la possibilité de profiter des activités nautiques aux beaux jours (locations de bateaux). À quelques pas de l’hypercentre, la guinguette constituera aussi une étape idéale pour les promeneurs et cyclistes qui font escale au bord du canal.

Outre son emplacement, l’autre particularité de la guinguette Ô Saint-Louis est d’être ouverte du dimanche au mercredi, de 18h00 à 23h00 ! « Nous souhaitions proposer une offre de début de semaine, qui permet de prolonger un peu le weekend et se prête aussi bien aux afterworks entre collègues qu’aux soirées entre amis, avec une ambiance ‘chill’ » précise Catherine. Les Toulousaines et Toulousains pourront ainsi bénéficier du calme et de la fraicheur du Canal du Midi pour se détendre au bord de l’eau et se rafraîchir lors des périodes de fortes chaleurs estivales. La tranquillité du voisinage sera assurée par l’absence de musique.

L’espace extérieur de la péniche Saint-Louis peut accueillir jusqu’à 60 personnes assises. « Pour les réservations de groupe et les privatisations, des formules seront proposées. Aussi nous envisageons de développer une offre à emporter, pour des balades gourmandes le long du canal ! » indique Marc.

Une carte aux couleurs de l’Amérique latine :

du soleil et de la gourmandise !

La carte de la guinguette Ô Saint-Louis met à l’honneur les saveurs brésiliennes, pour faire durer les derniers rayons de soleil ! « Dans ce lieu unique, nous avons voulu une offre dépaysante pour que les papilles de nos convives voyagent le temps d’une soirée » explique Marc Lamy.

Les stars du menu : les fameuses coxinhas des cuisines éponymes, de savoureuses croquettes brésiliennes composées d'une farce dans une farine de blé, roulées dans de la chapelure et frites.

À partager (ou pas !) : un excellent guacamole maison accompagné de ses nachos apportera une touche de fraicheur très appréciable en été.

Équipée d’une plancha extérieure, la cuisine propose également des churrascos, de délicieuses brochettes de viande (poulet ou bœuf) ou végétariennes, avec leurs assaisonnements maison, typiques d’Amérique latine.

On retrouve aussi les traditionnels plateaux de fromage et de charcuterie qui garnissent les tables d’été, à accompagner d’un panier de légumes frais du marché.

Une sélection de boissons, d’ici et d’ailleurs !

Côté boisson, on poursuit le voyage vers les Amériques avec plusieurs bières, disponibles en bucket (la Bud américaine, la Corona mexicaine) et, côté Europe, avec la Super Bock portugaise, mais aussi des bières locales et sans alcool. Également à la carte, une sélection de vins français, chiliens et argentins. « En proposant une cuisine outre-Atlantique, nous nous devions de faire découvrir des vins exceptionnels en dehors de nos belles régions françaises » ajoute Marc Lamy. Enfin, les clients pourront profiter de boissons estivales telles que la Sangria (blanche ou rouge), le Spritz (Apérol et Campari) ou encore des alcools pétillants (Prosecco, Lambrusco et Champagne).

Pour un rafraîchissement sans alcool, le lieu propose notamment une citronnade et un maté glacé Maison, qui accompagneront à merveille les douceurs d’Amérique latine figurant à la carte : açaï bowl et biscuits Alfa (petits biscuits fourrés à la confiture de lait).