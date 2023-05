Occitanie - Marie Piqué participe aux 5èmes assises Franco-Palestiniennes

Dans le cadre de ses projets de coopération internationale, la Région Occitanie a participé du 7 au 9 mai 2023 aux 5èmes Assises de la Coopération Décentralisée franco-palestinienne à Ramallah organisées par l’association Cités Unies France. Une délégation représentant les collectivités territoriales de notre région, composée de la vice-présidente régional Marie Piqué, d’André Viola, Conseiller délégué à l'Europe et l'international au Conseil départemental de l’Aude, et de Clare HART, Vice-Présidente de Montpellier Métropole, a pris part aux travaux de ces assises.

« Les 5èmes Assises de la Coopération Décentralisée franco-palestinienne interviennent au terme d’une période difficile pour la coopération internationale. Toutefois, les collectivités territoriales ont réussi à maintenir un dynamisme dans leurs échanges avec les collectivités palestiniennes. Ces Assises sont l’occasion de donner à voir les accomplissements d’importants programmes culturels, sociaux et solidaires. Une cinquantaine de coopérations se déroulent actuellement au sein du Réseau pour la Coopération Décentralisée en Palestine, et ce dans des domaines très différents comme l’éducation, la culture et la gestion de l’eau. Lors de ces rencontres, collectivités et partenaires ont été invités à dresser le bilan de la coopération décentralisée franco-palestinienne en vue de son renforcement. Il s’agit d’autre part d’inciter à la création de nouveaux projets au regard d’une situation politique changeante, et d’une dégradation nette des conditions de vie en Palestine », a déclaré l’association Cités Unies France.

La Vice-présidente Marie Piqué est intervenue lors de la table ronde « Eau et Assainissement » pour évoquer le sujet du partage d’expérience et de la coopération décentralisée dans le domaine de l’eau.

« Même si les problématiques d’accès à l’eau sont sans commune mesure avec celles existantes en Palestine, le territoire d’Occitanie est également concerné par une augmentation de sa population et par une raréfaction de la ressource en eau, en lien avec les effets du dérèglement climatique. Une sécheresse historique touche une large partie de notre territoire régional, avec des incidences fortes sur la ressource en eau, sur les milieux et sur les activités qui en dépendent. Depuis 2016 la région met en œuvre une double stratégie visant à atténuer les effets du changement climatique et à favoriser l’adaptation de son territoire à cette crise climatique. En matière de gestion de l’eau, nous avons renforcé la résilience des territoires en agissant à la fois sur l’optimisation de la demande en eau, notamment agricole, ainsi que sur la sécurisation de l’approvisionnement. Face à cet enjeu, la Région Occitanie souhaite aller plus loin avec l’adoption d’un nouveau Plan eau régional en juin prochain afin d’associer l’ensemble des leviers et solutions opérationnelles. Ce futur Plan Eau intégrera une mesure destinée à « Favoriser l’échange d’expérience » au travers de la coopération décentralisée qui se concrétisera notamment au travers d’un projet de Gestion Intégrée de la Ressource en Eau et d’amélioration des conditions de vie des Agriculteurs Palestiniens sur les territoires d’Hébron et de Tubas », a déclaré la Vice-Présidente lors de cette table ronde.