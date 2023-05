Perpignan - Le Festival du Street débarque à Aushopping Porte d'Espagne du 3 au 6 mai

La première édition du Festival du Street s’installe au centre commercial Aushopping Porte d’Espagne à Perpignan, et vous invite à vivre des expériences fortes en adrénaline. Cet événement, en collaboration avec le renommé FISE, est une occasion unique pour les amateurs de sports extrêmes et ceux qui aiment le spectacle, de se rassembler pour célébrer leur passion autour des représentations et des nombreuses activités offertes.

Au programme, 4 jours d’immersion au cœur de la culture urbaine :

• Des démonstrations et des initiations encadrées :

BMX, BMX Flat, skate, roller, trottinette, break dance... durant ces 4 jours, les disciplines les plus populaires du Street seront mises à l’honneur.

Des athlètes professionnels feront le « shows » sur la scène de flat installée pour l’occasion !

Des démonstrations spectaculaires de Skate et de trottinette seront également organisées sur une rampe. Les débutants pourront participer à des ateliers d'initiations pour découvrir ces disciplines, tout en étant accompagnés et équipés par des professionnels.



• Un show impressionnant de BMX et de Roller : mercredi 3 et samedi 6 mai entre 11h et 18h

Réalisé sur des tremplins Air Line, ce show sera présenté par de célèbres Riders professionnels du FISE Montpellier.



• Aushopping Porte d’Espagne fait le mur !

Aushopping Porte d’Espagne se transforme en véritable galerie ! L’artiste HONCK sera présent pour immortaliser, sur la façade du centre commercial, la première édition de ce festival unique. Une galerie de Street Art ouvrira même ses portes pour mettre en avant les artistes locaux et faire découvrir leur passion. De quoi ravir les amateurs d’art !



• Des activités pour tous et des rencontres...

Ce Festival du Street réunira aussi des acteurs locaux (écoles et associations) liés aux sports du Street, comme le vélo et la danse, et permettra ainsi de mieux faire découvrir ces disciplines.

Le Festival du Street, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de culture !

Informations pratiques :

Date : du 3 au 6 mai 2023

Horaires : varient selon les activités (voir descriptifs en haut)

Adresse : Avenue d’Espagne – 66000 Perpignan