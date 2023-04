Occitanie - Le Gefluc Occitanie veut ancrer la prévention du cancer en entreprise avec son application Ge-test

À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail (28 avril), le Groupement des Entreprises Françaises dans la Lutte contre le Cancer (Gefluc) Occitanie annonce l'accélération de ses actions en milieu professionnel pour prévenir les habitudes de vie du quotidien à risques de cancer. Testée en 2022, son application Ge-test doit permettre à 10 000 salariés en 2023 d’évaluer leur mode de vie et de l’adapter pour mieux se prémunir contre le cancer.

Le Gefluc Occitanie célèbre cette année 45 ans d’activité. Cette association loi 1901 propose aux employeurs privés et publics, ainsi qu’aux indépendants, un protocole de diagnostic et un programme de prévention personnalisé pour réduire les risques de cancers. Le Gefluc Occitanie a déjà accompagné 15 000 salariés et collabore avec une quarantaine de structures par an (entreprises et collectivités).

Ge-test, une application d’avant-garde pour réduire les risques face au cancer

La version définitive de l’application Ge-test est déployée depuis le début de l’année. « Un millier d’employés l’ont testée en 2022 à Montpellier (Ville, Métropole, Régie des Eaux et Caf), ainsi qu’au sein de la Caf de Béziers et de la Ville de Saint-Georges-d’Orques » annonce le Dr Didier Cupissol, oncologue, président du Gefluc Occitanie (et de la Fédération nationale des Gefluc). « Nous souhaitons qu’au moins 10 000 salariés se l’approprient d’ici la fin 2023. »

Les entreprises qui adhèrent à l’association donnent accès à leurs collaborateurs à ce programme disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur. Ludique et interactive, l’application Ge-test permet d’évaluer ses habitudes de vie au quotidien : activité physique, alimentation, consommation d’alcool et de tabac, IMC, respiration… Le salarié obtient un score personnel sur la base des données fournies (confidentielles), tandis que l’employeur dispose d’une photographie des risques de cancers au sein de son entreprise. Le Gefluc propose alors la mise en place d’une stratégie ciblée de prévention par des interventions collectives et/ou individuelles. Une évaluation périodique permet de mesurer l’évolution des risques.

Ge-test a été conçue par des professionnels montpelliérains : oncologues, addictologues, analystes et psychologues, chercheurs Inserm, universitaires des sciences du sport appliquées à la santé, coaches sportifs. La start-up La Valériane a assuré son développement.

Le cancer, une réalité sociale et économique pour les entreprises

On estime que 40% des salariés seront touchés directement ou indirectement par le cancer au cours de leur parcours professionnel. L’entreprise a donc un réel rôle à jouer dans la prévention mais aussi dans l’accompagnement des malades pour un maintien et/ou un retour à l’emploi. À cette fin, le Gefluc Occitanie a également mis au point un programme personnalisé baptisé Ge-Boss qui s’adresse aussi bien au patient qu’à son entourage professionnel : soutien à l’annonce de la maladie, accompagnement durant le parcours de soins et préparation du retour au travail (plus de 20% des salariés ne reprennent pas le travail après un cancer).

Ainsi, les solutions et les outils que le Gefluc met à la disposition des entreprises leur permettent de répondre à leurs obligations en matière de politiques RSE ou de Qualité de Vie au Travail définies par la loi Pacte (2019).

La filiale occitane de l’association nationale GEFLUC soutient, depuis sa création, les travaux de recherche des jeunes chercheurs de la région, en y consacrant une partie importante de son budget de fonctionnement (près de 50% depuis deux ans).