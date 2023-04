France - One Voice mobilisée partout en France, autour de la Journée mondiale des animaux dans les laboratoires!

One Voice mobilisée partout en France, autour de la Journée mondiale des animaux dans les laboratoires!

À l’occasion de la Journée mondiale des animaux dans les laboratoires le 24 avril 2023, One Voice organise un événement à portée nationale dans plus de vingt villes en France afin d’alerter la population sur l’expérimentation animale dans notre pays, ses ramifications au sein de l’Union européenne et au niveau mondial. En parallèle, une action est également menée sur les réseaux sociaux. L’association accompagne la mobilisation de ses antennes militantes locales de la publication d’un rapport sur les primates victimes d’expériences, et d’un sondage IPSOS inédit, montrant qu’une large majorité de Français est prête à une sortie de ce modèle.

Le 24 avril est, chaque année, l’occasion de sensibiliser le public sur le sort des animaux dans les laboratoires, partout dans le monde.

Cette année, nous avons décidé de focaliser notre attention et celle du public français sur les primates, capturés dans la nature, élevés puis transportés dans les soutes des avions dans des conditions souvent indignes vers la France, où ils sont soit utilisés dans des expériences, soit réexpédiés aux quatre coins de l’Union européenne. Nous publions donc à cette occasion un rapport très sourcé sur le sujet, et proposons une pétition appelant à la fin de cette situation pour les macaques.

Au moment où l’association et ses partenaires européens viennent de déposer plus d’un million de signatures à la Commission européenne demandant le renforcement de la directive européenne interdisant les tests des cosmétiques sur les animaux, nous publions un sondage IPSOS. Celui-ci montre à quel point la très grande majorité de nos concitoyens appellent de leurs vœux une sortie de l'expérimentation animale et plébiscitent le développement et l’usage de méthodes sans animaux, ainsi qu’une plus grande transparence.

Les actions auront lieu à Amiens (80), Angers (49), Annemasse (74), Bayonne (64), Bordeaux (33), Caylus (82), Chorges (05), Falaise (61), Gannat (03) où se tiendra un rassemblement, La Rochelle (17), Langres (52) (où deux actions auront cours), Lille (59), Lyon (69), Montpellier (34), Nantes (44), Nice (06), Paris (75), Strasbourg (67) (événement dont nous ne sommes pas organisateurs mais auquel nous nous joindrons) et Troyes (10). Certaines antennes proposeront de petites mises en scène avec laborantins et animaux. Nos partenaires de Toronto organisent eux aussi une action au Canada dans une quinzaine de villes.

Veuillez consulter l’événement national ou chaque événement local avant de vous rendre sur place pour vous assurer qu’aucune modification n’a eu lieu.

Photo jointe : ©Véronique Tesson