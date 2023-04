Grau du Roi - Un bon cru 2023 pour les Nautiques de Port-Camargue 

Toutes les conditions étaient réunies pour que la fête soit belle et cette 29e édition des Nautiques de Port-Camargue a tenu toutes ses promesses.

Beaucoup de monde, une météo idéale, 450 bateaux exposés à terre et à flot, de nombreuses animations et un nouvel espace « art de vivre en marina » très convivial, le président Jean-Luc Glad et toute l’équipe organisatrice pouvaient se réjouir de ce succès.

Des milliers de visiteurs ont arpenté les pontons du port gardois durant quatre jours et pour ceux qui étaient à la recherche de leur bateau de rêve, le choix était immense, à voile ou à moteur neuf où occasion.

Certes si la conjoncture d’après pandémie et moins favorable notamment pour la vente de bateaux neufs, les professionnels du nautisme se montraient cependant satisfaits à l’heure du premier bilan.

En matière d’occasions, moins d’offres sur le marché donc plus de ventes.

Toutes les unités en parfait état et à un prix attractif ont trouvé preneur. Parmi les bateaux qui ont rapidement affiché « vendu » on a notamment relevé un Merry Fisher 795 de 2015 à 69900€, Bayliner 855 de 2015 à 72500€, Flyer 6 de 2016 à 36500€, Tempest 775 semi-rigide de 2017 à 54900 € et côté voiliers, Sun Odyssey 45DS de 2008 à 189000€, Oceanis 370 de

1991 à 69000€, Bavaria 34 de 2009 à 65000€ et même des modèles plus anciens et bien entretenus comme ce Gibsea 37 de 1976 à 45000€.

Côté animations beaucoup d’intervenants sur le podium, navigateurs et professionnels du nautisme venus faire partager leurs récits d’aventures de mer où prodiguer de précieux conseils aux plaisanciers. Des curiosités aussi, en démonstration sur le plan d’eau, qui ont attiré l’attention du public comme l’hydrofoiler cet étrange vélo sur foils qui plane au-dessus de l’eau où ce drôle de paddle électrique sur foil qui vole carrément sur les flots.

Beau succès également des nombreux espaces de restauration où la convivialité était de mise en dégustant de nombreuses spécialités régionales.

Après ce bon cru 2023 des Nautiques de Port-Camargue, le rendez-vous et déjà pris pour fêter dignement la 30e édition qui se tiendra du 29 mars au 1er avril 2024.