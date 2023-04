Albi - Le Tour Cerfrance, pour séduire les futurs diplômés du lycée Fonlabour

En forte croissance de ses activités, Cerfrance Occitanie fait face à une pénurie de ressources humaines pour accompagner son développement.

C’est pourquoi, les équipes ont décidé d’être créatives et de montrer le dynamisme de l’entreprise en organisant un roadshow inédit dans les campus d’Occitanie, le Tour Cerfrance. Le jeudi 11 mai, ce sera l'étape au sein du lycée Fonlabour d’Albi (81) de 8h15h à 12h.

Attractivité et proximité

Le principe est simple : aller à la rencontre des étudiants d’Occitanie, sur leur campus, afin de comprendre leurs aspirations et leur présenter Cerfrance. Un.e expert.e leur offrira aussi une masterclass sur une thématique d’ouverture ou de prospective (la relation client, la digitalisation des métiers, la facture électronique…). Pour plus de convivialité et favoriser les échanges libres et informels avec les collaborateurs, un foodtruck, ou un vélo cargo selon les événements, proposera boissons, snacks salés ou sucrés.

« Nous avons beaucoup d’atouts mais aujourd’hui, les métiers de la comptabilité sont en forte tension, et cela nous pousse à réinventer notre approche du recrutement. Ainsi, nous faisons le choix de présenter Cerfrance aux futurs diplômés en valorisant les avantages à travailler chez nous (valeurs humaines, travail en équipes pluridisciplinaires, formation continue tout au long de la carrière, proximité avec les clients, équilibre vie pro/vie perso, avantages sociaux divers…) afin qu’ils nous identifient comme futur employeur.

Grâce à cette opération originale, non seulement nous assurons les écoles de notre engagement auprès d’elles et des élèves, mais nous accroissons aussi notre notoriété ! Cette opération de marque employeur inédite va débuter le 20 avril à Labège auprès des 250 étudiants « finance » de l’ESG. Plusieurs rendez-vous sont fixés jusqu’en juin dans toute l’Occitanie. Puis, nous reprendrons à l’automne prochain. Aller au contact des étudiants nous permettra aussi de mieux sonder leurs attentes pour adapter nos modes de recrutement, d’intégration et de management. Outre le fort développement de l’entreprise, nous anticipons également les départs en retraite en mettant en place un véritable transfert de compétences. Les nouvelles recrues bénéficient d’un parcours d’intégration. Grâce à un

suivi périodique, la montée en compétence est à la fois progressive et individualisée aux besoins du salarié et de l’entreprise, via des formations et du tutorat. Bien entendu, nous sommes très sensibles aux soft skills, les valeurs humaines font partie de notre ADN. Il y a ce que vous faites, et surtout ce que vous êtes. Dans un monde en perpétuel mouvement, nous sommes profondément convaincus que les qualités relationnelles font la différence, tout comme l’agilité, l’adaptabilité et l’envie. » souligne Laure Serrano, Responsable RH.

Consolider ou créer des partenariats spécifiques avec les écoles

Les étudiants ciblés prioritairement lors du Tour Cerfrance sont les futurs diplômés des écoles de comptabilité et de paye, d’ingénieurs, de commerce ou des universités dans les spécialités comptabilité et conseil. Ils accompagneront des entrepreneurs de tous secteurs d’activité. Le Tour Cerfrance permettra aussi d’échanger avec les équipes pédagogiques et de créer, ou renforcer, des partenariats avec les écoles.

« Je suis heureuse que nous renforcions le partenariat entre Cerfrance et nos écoles, nous avons un objectif commun : accompagner les étudiants dans la réussite de leur projet professionnel. Nous mettons l’accent sur la professionnalisation, ce partenariat permettra à nos étudiants :

De s’insérer dans le monde du travail par le biais de l’alternance et d’avoir accès aux offres d'emploi,

De bénéficier de l’expertise du Cerfrance,

De connaître les enjeux du marché et de ses évolutions. »

s’enthousiasme Lucile Portella, conseillère en formation & Happy Student Maker au sein des écoles ESG et ESARC de Toulouse.

Le métier de comptable aujourd’hui résolument tourné vers le conseil client

À l’ère du digital, le métier est en perpétuelle mutation. Le comptable se consacre davantage à l’analyse économique et à l’accompagnement des projets de ses clients. Ainsi, fini l’image d’un comptable enfermé dans son cabinet avec les liasses fiscales !

« Nos métiers ont du sens ! Notre culture d’entreprise confère une grande autonomie à nos collaborateurs, nous accompagnons en proximité nos clients dans leur développement et leur réussite. Nous leur apportons des réponses pointues et spécialisées, nous facilitons leur quotidien, comme un véritable coach ! Nos nombreuses implantations au cœur des territoires fait de la proximité client l’un de nos principaux atouts. La digitalisation des métiers nous permet de disposer de plus de temps pour écouter, conseiller, anticiper les besoins des clients (comptabilité, droit social, droit fiscal, finances, économie, etc.) dans le cadre d’une prestation personnalisée et à valeur ajoutée. La formation continue est aussi l’une de nos priorités, pour que les équipes soient en permanence à jour de l’évolution de la règlementation sociale, fiscale et juridique ainsi que de l’utilisation des nouveaux outils numériques. »

Les Cerfrance d’Occitanie prévoient l’embauche d’environ 250 collaborateurs en 2023, répartis dans toute la région. Parmi les principales offres d’emploi que proposent les Cerfrance :

Collaborateurs comptables, comptables responsables de portefeuille clients, experts-comptables

Conseillers d'entreprise, juristes en droit social, droit des sociétés, droit rural, fiscalistes, conseillers

patrimonial…

Chargés de paye, conseillers environnement, agronomes…

Managers d'agences et de services transverses

Pour consulter toutes les offres d’emploi à pourvoir et postuler en ligne :

https://www.cerfrance.fr/espace-recrutement/

https://www.hellowork.com/fr-fr/entreprises/cerfrance-18537.html

Les premières dates à retenir du Tour Cerfrance:

Jeudi 20 avril à l’ESG (Labège – 31) de 12h à 14h

Conférence : la digitalisation de la profession comptable Témoignage d’une comptable / responsable d’agence sur son parcours au sein de Cerfrance

Jeudi 11 mai au lycée Fonlabour d’Albi (81) de 8h15h à 12h

Conférence : la relation client au cœur de nos métiers Animation d’ateliers sur l’aide à la rédaction des CV et les entretiens de recrutement

D’autres rendez-vous sont à venir très prochainement.