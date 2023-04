Narbonne - La Ville de Narbonne se mobilise pour sauver le pont des Marchands

Patrimoine emblématique et historique de Narbonne, artère commerciale dynamique de son cœur de ville, le pont des Marchands est un monument qu’il est essentiel de protéger et de valoriser.

Consciente de cet enjeu majeur, et après plusieurs alertes concernant l’état dégradé de certains immeubles privés qui composent cette structure, la Ville est mobilisée depuis plusieurs mois pour sauvegarder ce pont, en accompagnant les propriétaires et commerçants de ce site.

Afin de disposer d’un diagnostic complet de l’état de la structure (immeubles privés, fondations), la Ville a sollicité, auprès du Tribunal administratif, la nomination d’un collège d’experts qui ont procédé, depuis octobre dernier, à la visite de l’ensemble des immeubles concernés.

A la suite de ces visites, et au fur et à mesure de la réception des rapports intermédiaires individuels, la commune a pris des arrêtés municipaux de péril imminent afin de prescrire aux propriétaires la réalisation de travaux urgents pour 18 bâtiments. De même, un rapport provisoire avait imposé à la commune la mise en œuvre de mesures conservatoires interdisant la circulation piétonne et fluviale sous le pont. L’ensemble des investigations menées sur les 27 parcelles de la rue du Pont des Marchands ont ainsi permis aux experts d’évaluer de façon globale l’état des constructions et l’observation de pathologies communes, dans un rapport général d’expertise .

Des mesures d’urgences difficiles mais nécessaires

Les conclusions de cette étude, dévoilées cette semaine, vont au-delà des premières inquiétudes de la Ville, en détaillant de nombreuses fragilités structurelles de plusieurs bâtiments privés qui composent le pont, mettant en péril l’intégrité de l’ensemble de la structure : infiltrations par les toitures, pourrissement des planchers, champignons, insectes xylophages, délabrement... De multiples risques ont été identifiés par les experts, justifiant des prescriptions difficiles, mais obligatoires pour assurer la sécurité de tous.

Par conséquent, dans les prochaines semaines, les règles suivantes, imposées par le collège d’experts, seront appliquées :

fermeture du pont à toute circulation sur la portion centrale du pont ;

fermeture de la navigation fluviale sous le pont ;

sur la portion concernée par la fermeture, évacuation des commerces et des résidents.

Dans un premier temps, le rapport préconise l’installation d’un étaiement du pont pour soutenir la structure des bâtiments, puis la réalisation de nombreux travaux de réparation dans les habitations. Des études sont d’ores et déjà lancées pour déterminer les modalités, le coût et les délais de cette opération d’ampleur.

La Ville aux côtés des propriétaires et des commerçants

Outre l’impact financier pour les différents propriétaires du pont, ces décisions ont également de lourdes conséquences sur l’attractivité commerciale du cœur de ville. Plusieurs commerces sont ainsi concernés par des évacuations, tandis que la fermeture du pont va interrompre un important circuit de chalandise entre la place de l’Hôtel-de-Ville et la place des Quatre-Fontaines.

A l’écoute des préoccupations de ses habitants, la Ville a d’ores et déjà réuni les principaux acteurs de ce sujet lors d’une réunion qui s’est déroulée ce mardi 4 avril. A cette occasion, de premières décisions leur ont été présentées pour les accompagner dans cette épreuve :

pour les propriétaires, la Ville va jouer un rôle de coordination et d’accompagnement des travaux à mener, afin de faciliter les prises de décision et d’effectuer des travaux de confortation efficaces et pérennes ;

pour les commerçants, la Ville facilitera l’accès à la location de cellules commerciales en cœur de ville.

Pour la Ville de Narbonne, cette opération de sauvegarde du pont des Marchands représente un enjeu majeur. En mobilisant toutes les énergies, elle travaillera à résoudre le plus rapidement possible toutes les fragilités actuelles du pont des Marchands, afin qu’il reste, pour de nombreux siècles encore, le patrimoine emblématique de notre territoire.

Presque unique en son genre

Avec le pont de Rohan à Landerneau (29), le pont des Marchands de Narbonne est un des rares ponts encore habités de France. D’origine romaine, lorsque l’Atax (Aude) traversait Narbo Martius, ce pont construit au Ier siècle, s’est vu doté de nombreuses habitations de part et d’autre de sa voirie à l’époque médiévale.

Photo CP ville de Narbonne