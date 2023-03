Perpignan - La radio RTS change de fréquence à Perpignan !

La radio RTS change de fréquence à Perpignan et étend sa couverture avec le DAB+ le 6 avril

Le 6 avril prochain, les auditeurs de la radio RTS à Perpignan devront régler leurs postes pour continuer à profiter de leur station préférée.

RTS, la radio régionale dynamique et positive, qui a toujours su se démarquer grâce à ses programmes de proximité, change de fréquence et passera désormais sur le 94.2.

En plus de ce changement de fréquence, RTS a également démarré trois nouveaux émetteurs numériques DAB+ afin d'étendre sa diffusion dans tout le département des Pyrénées-Orientales. Désormais, les auditeurs équipés de radios compatibles pourront profiter de la qualité et des avantages offerts par la technologie DAB+.

La technologie DAB+ (Digital Audio Broadcasting) représente l'avenir de la radio.

Elle offre plusieurs avantages par rapport à la FM traditionnelle, tels qu'une meilleure qualité sonore, une réception plus stable et sans interférences, ainsi qu'une capacité à diffuser davantage de stations et de services. De plus, le DAB+ est plus économe en énergie et permet une diffusion plus large, ce qui se traduit par une meilleure couverture et une expérience d'écoute améliorée pour les auditeurs.