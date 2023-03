Occitanie - GRDF recrute 40 alternants en région Occitanie

Cette année encore, GRDF offre 40 postes en alternance pour la rentrée 2023 en région Occitanie. Les offres permettent de préparer des diplômes allant du bac pro à bac + 5 et couvrent l’ensemble des métiers de l’entreprise tels que technicien gaz, conseiller clientèle, chargé d’affaires, référent d’équipe ou encore chargé de communication. À l’occasion de cette nouvelle campagne de recrutement, GRDF invite les candidats à être acteurs de la transition écologique en accompagnant le développement du gaz vert. L’injection de gaz renouvelable dans le réseau de distribution requiert de nouvelles compétences. L’exploitation et la maintenance du réseau de distribution de gaz nécessite de recruter de jeunes talents sensibilisés aux enjeux de décarbonation et qui souhaitent se former aux métiers de demain.

« Sois le changement que tu veux vivre » en rejoignant GRDF en alternance

La marque employeur de GRDF s’appuie sur 4 grands piliers : le sens donné à son métier, le sens du collectif, l’envie d’apprendre et de progresser en compétences, la volonté de mettre son talent au service de la transition énergétique et écologique. Le gaz vert, une énergie renouvelable, est en effet au cœur des enjeux opérationnels et stratégiques de GRDF. Rejoindre GRDF en alternance, c’est contribuer à agir au quotidien pour la transition écologique et à l’exploitation du réseau de distribution de gaz.

Des conditions d’accompagnement avantageuses

GRDF veille à offrir des conditions financières avantageuses à ses alternants en commençant par une rémunération supérieure au seuil légal et l’accès à l’intéressement annuel. L’entreprise facilite également l’hébergement à proximité du lieu de travail en accompagnant l’alternant dans ses recherches de logement et en prenant en charge une partie de ses frais d’hébergement. Les trajets quotidiens entre le logement et le lieu de travail sont aussi pris en charge à 50 % et pour les alternants vivant éloignés de leur école, 100 % des déplacements liés aux débuts et fins de période d’alternance sont couverts par GRDF. Lorsque l’activité de l’alternant le nécessite, une aide au financement du permis de conduire à hauteur de 1 000 € peut être versée.

Faciliter l’accès à l’emploi

Les alternants sont accompagnés au quotidien par un tuteur pour développer des compétences professionnelles et leur employabilité dans un secteur d’avenir. GRDF propose à ses alternants de vraies opportunités de carrière et s’engage également pour la diversité et recrute, chaque année, des alternants en situation de handicap.

Pour postuler, rendez-vous sur www.grdf.fr / Rubrique « Nous rejoindre »