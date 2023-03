Sète - 2ème édition des Puces nautiques : le 15 avril à Sète

2e édition des « Puces nautiques » : rendez-vous au pied du phare Saint-Louis le samedi 15 avril

Fort du succès de la 1re édition, l’an passé, les « Puces nautiques » reviennent le samedi 15 avril prochain, de 9 h à 17 h, au Môle Saint-Louis.

Organisé par la société nautique de Sète et le comité local des usagers du port de plaisance (Clupp), en partenariat avec la Ville, le rendez-vous, qui réunit particuliers et professionnels, propose au public de venir chiner et échanger tous types d’objets, de matériel et autres outils en lien avec l’univers de la plaisance.

Au total, une soixantaine d’exposants sont attendus, dans une ambiance conviviale avec buvette et restauration mais aussi chorale de chants de marins. L’événement mettra aussi à l’honneur des associations nautiques et l’antenne locale de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) pour faire de ce rendez-vous une belle journée de rencontres entre gens de la mer et passionnés de nautisme.