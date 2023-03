Lavaur - Forum Informatif vendredi 31 mars à Lavaur sur le thème : Agriculture et alimentation

Dans le cadre de la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides qui se tient du 20 au 30 mars, les associations les Coquelicots du Vaurais, Tarn Sans Pesticides, Vaurais Nature Environnement, l’UPNET et Consomme Local 81 organisent un Forum Informatif

le vendredi 31 mars à 20h au Chai des Clauzades à Lavaur.

Sur le thème « Agriculture et alimentation : des transitions écologiques pour notre vie quotidienne ? ». Les constats sont édifiants : l'agriculture familiale est de plus en plus en difficulté ; la bio en danger... Quelles solutions peuvent représenter les sols pour le climat ? La projection d’un extrait d’une vidéo du biologiste Marc-André Sélosse sera suivie des témoignages de deux agriculteurs en agriculture biologique, puis d’un temps d’échanges avec le public. L’entrée est gratuite, sans réservation dans la limite des places disponibles.

Déroulé de la soirée :

- 19h30 : Accueil des participants

- 20H : Projection d’une vidéo du biologiste Marc-André Sélosse

- 20H30 : Témoignage de 2 agriculteurs en agriculture biologique

- 21H : Echanges avec le public

Des associations nationales et locales engagées dans la lutte pour l’environnement L’appel des Coquelicots a été lancé le 12 septembre 2018 au plan national pour 2 ans. Des groupes locaux se sont créés dans toute la France, dont les Coquelicots du Vaurais.

Chaque 1er vendredi du mois, les adhérents au mouvement se sont retrouvés devant la mairie de leur ville avec pour objectif de recueillir 5 millions de signatures d'une pétition demandant l'arrêt de l’usage des pesticides. Après septembre 2020, les Coquelicots du Vaurais ont poursuivi leur réflexion et se sont constitués en association en mars 2022 dans le but de lutter contre les pesticides et d'informer les habitants de leur toxicité. La projection du film Secrets toxiques s'intègre dans leur campagne d'information sur les dangers des pesticides en collaboration avec Tarn Sans Pesticides, Vaurais Nature Environnement et Consomme Local 81.

Le Vaurais, zone particulièrement touchée par les pesticides selon la dernière carte

SOLAGRO*

À l’heure où l’usage des pesticides donne lieu à d'importants débats, les citoyens du

Vaurais doivent prendre conscience des substances chimiques qu’ils respirent à leur

insu tout au long de l’année et des risques pour leur santé.

À propos de La Semaine pour les Alternatives aux Pesticides :

La Semaine pour les Alternatives aux Pesticides a lieu chaque année du 20 au 30 mars et répond à trois objectifs :

INFORMER les citoyens sur les risques des pesticides de synthèse sur la santé et pour la planète,

PROMOUVOIR, des solutions alternatives pour vivre, consommer et produire plus durablement,

FÉDÉRER un réseau d’acteurs et mobiliser un public toujours plus large.

Plus d'informations sur:

