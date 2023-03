Occitanie - URPS - Pénurie de carburant : quelles conséquences pour les plus fragiles ?

URPS* Infirmiers Libéraux d'Occitanie : Pénurie de carburant : quelles conséquences pour les plus fragiles ?

Alors que sur fond de contestation contre la réforme des retraites, une pénurie de carburant frappe encore notre pays avec un nombre croissant de stations-services en rupture totale, les professionnels du soin à domicile s’inquiètent des conséquences sur la qualité de soin offerte à leurs patients, partout sur le territoire.

Les infirmiers libéraux d’Occitanie, par la voie de leur Union Régionale*, n’ont pas manqué d’interpeller les autorités, au premier rang desquelles l’Agence Régionale de Santé (ARS Occitanie) dans un courrier en date du 21 mars. « Les infirmiers libéraux ont besoin d’être

assurés de pouvoir continuer à effectuer leurs soins et visites auprès des personnes vulnérables », écrit Carole Lamotte, présidente de l’URPS Infirmiers Libéraux d’Occitanie.

Représentant pas moins de 15 000 professionnels de santé en région, elle évoque des difficultés particulièrement prégnantes dans l’Hérault et le Gard. « Au vu des grèves annoncées et des blocages de raffineries,nous sommes fortement sollicités par les soignants, épuisés par trois années de Covid-19 et par un contexte politique et sanitaire incertain », alerte-t-elle. « Plus encore qu’au mois d’octobre dernier, les tournées de soin infirmiers sont compromises ! » prévient l’URPS Infirmiersrégionale.

Jean-François Bouscarain, infirmier à Valergues, près de Montpellier (34) réagissait ce matin publiquement sur ses réseaux soxiaux : « Les infirmiers libéraux n’ont pas d’autres choix que d’utiliser leur véhicule, pour aller au plus près de la population, que ce soit en milieu urbain mais aussi rural, avec la particularité d’un isolement géographique et davantage de kilomètres réalisés. 95% de leur activité est au domicile des patients, assurant une continuité des soins 24h/24, 7j/7, répondant ainsi à une mission de service public ! Qu’attendent nos représentants de l’État pour débloquer la situation ?»

Une consœur du Tarn est même plus radicale : sans possibilité de se ravitailler en essence, il va falloir « espacer les visites, voire trier des patients ».

Une situation inacceptable pour nous professionnels du soin à domicile,souvent engagés dans cet autre combat qu’est l’accès aux soins. Raison pour laquelle l’URPS réclame de toute urgence des arrêtés autorisant les infirmiers en exercice présentant une carte professionnelle à se servir en carburant en priorité.

*Union Régionale des professionnels de Santé (URPS)